Rachat de l’OL : John Textor refuse de rembourser plus de 90 millions de dollars, la justice donne raison au fonds américain Iconic

John Textor a perdu un nouveau combat dans une procédure liée au rachat de l’OL, alors que l’homme d’affaires américain doit toujours plus de 90 millions de dollars au fonds américain Iconic.

Pour rappel, le fonds américain avait investi 75 millions de dollars pour permettre le rachat de l’Olympique Lyonnais en 2022, en échange de 15,7% des parts de la holding britannique Eagle, qui détient également Botafogo et Molenbeek. Cet accord prévoyait par ailleurs une introduction rapide à la bourse de New-York. Cette entrée en bourse n’ayant jamais eu lieu, Iconic entend désormais le rachat de ses parts pour un montant de 93,6 millions en comptant les intérêts.

Mais John Textor refuse de payer et accuse le fonds américain d’avoir mal exécuté le contrat qui le lie à sa holding, explique l’AFP qui s’est procuré le document de la Cour commerciale britannique, qui rejette le recours de l’ancien président de l’OL.

Cette décision "confirme sans équivoque que John Textor a sciemment violé ses engagements contractuels et doit à Iconic" une somme désormais estimée à 97 millions de dollars, a indiqué Iconic à l'AFP.

Le fond américain promet à présent de mettre "tout en œuvre, dans toutes les juridictions" pour récupérer cette somme.

John Textor a annoncé son intention de faire appel.