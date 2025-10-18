OL Lyonnes reçoit le FC Nantes avant la trêve internationale

OL Lyonnes

Dernier match avant la trêve internationale pour les joueuses d’OL Lyonnes.

Les Lyonnaises reçoivent le FC Nantes à 21h ce samedi dans le cadre de la 5e journée de Première Ligue. Au Groupama Stadium, les joueuses de Jonatan Giraldez vont tenter de rester le seul club invaincu du championnat face à des Nantaises qui sont parvenues à battre le Paris FC. 

Trois jours après avoir obtenu un nouveau succès en Ligue des Champions avec une équipe largement remaniée, l’entraineur espagnol devrait à nouveau effectuer une rotation pour concerner l’ensemble de son effectif. Mais il faudra faire attention à ne pas se faire surprendre par des Canaries, surprenantes quatrième du championnat. 

Viendra alors la trêve internationale pour les joueuses, nombreuses à quitter Lyon pendant cette période. 

