OL-PSG : la billetterie abonnés ouverte, le prix des places fait hurler les supporters

L’occasion pour les supporters, abonnés à l’OL, d’acheter des places en plus avant l’ouverture de la billetterie au grand public. Et pour cette rencontre, il faut compter 65 euros minimum, pour une place en virage, tout en haut du Groupama Stadium. Les tarifs sont donc loin de faire l’unanimité.
"Vous avez une plateforme de revente pour échanger mon pied contre une place", peut-on lire en commentaires du post indiquant l'ouverture de la billetterie "Mon pote voulait prendre une place, il a rendez-vous avec son banquier cet après-midi pour un prêt", s’amuse cet autre abonné X. "Pas mal les prix pour cette demi-finale de Ligue des Champions", peut-on aussi lire.
Avec près de 50 000 spectateurs de moyenne depuis le début de la saison, le Groupama Stadium possède la deuxième affluence de Ligue 1.
Nul doute que malgré des tarifs très élevé, le stade fera le plein pour ce choc de la 12e journée de Ligue 1.
