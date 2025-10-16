L'actu de l'OL

OL-PSG : la billetterie abonnés ouverte, le prix des places fait hurler les supporters

OL-PSG : la billetterie abonnés ouverte, le prix des places fait hurler les supporters
OL-PSG : la billetterie abonnés ouverte, le prix des places fait hurler les supporters - Lyon Foot

A moins d’un mois de la réception du PSG, l’OL a ouvert dans un premier temps la billetterie Abonnés.

L’occasion pour les supporters, abonnés à l’OL, d’acheter des places en plus avant l’ouverture de la billetterie au grand public. Et pour cette rencontre, il faut compter 65 euros minimum, pour une place en virage, tout en haut du Groupama Stadium. Les tarifs sont donc loin de faire l’unanimité.

"Vous avez une plateforme de revente pour échanger mon pied contre une place", peut-on lire en commentaires du post indiquant l'ouverture de la billetterie "Mon pote voulait prendre une place, il a rendez-vous avec son banquier cet après-midi pour un prêt", s’amuse cet autre abonné X. "Pas mal les prix pour cette demi-finale de Ligue des Champions", peut-on aussi lire.

Avec près de 50 000 spectateurs de moyenne depuis le début de la saison, le Groupama Stadium possède la deuxième affluence de Ligue 1. 
Nul doute que malgré des tarifs très élevé, le stade fera le plein pour ce choc de la 12e journée de Ligue 1.

Tags :

OL-PSG

Billetterie

prix

5 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
il est où ce fameux hypothétique rayonnement lyonnais ? il est où ? Rendez nous nos sous ! le 17/10/2025 à 17:30
Con sanguin a écrit le 17/10/2025 à 06h50

Vous allez adorer quand le Trump lyonnais sera élu maire de Lyon....

Les intérêts pris illégalement vont faire la fête ! du pur trump en perspective effectivement ! il faut dire que le Delaware n'est pas très loin du point de Brooklyn

Signaler Répondre
avatar
DMPP le 17/10/2025 à 15:50

A ce prix là,si le qatari st germain repart bredouille, c'est pas trop cher payé,et niko dans sa céllule va pester,demain à la promenade,rien nasservira de courir
nicolas-chocolat....

Signaler Répondre
avatar
Venividivinci le 17/10/2025 à 13:50

La drogue a un coût
..'un coup mortel pour la finance

Signaler Répondre
avatar
Con sanguin le 17/10/2025 à 06:50

Vous allez adorer quand le Trump lyonnais sera élu maire de Lyon....

Signaler Répondre
avatar
Pas difficile le 16/10/2025 à 21:23

Pourvu que les supporters viennent se faire tondre au stade!
Petits petits petits, vendez viendez viendez avec vos drelins.

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Foot, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Foot est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.