Karim Benzema (ex-OL) toujours parmi les footballeurs les mieux payés au monde - DR

Le magazine Forbes a dévoilé ce jeudi son classement des footballeurs les mieux payés au monde.

Sans surprise, c’est Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) qui arrive en tête avec un revenu de 280 millions de dollars cette année. Le Portugais devance Lionel Messi qui évolue lui à l’Inter Miami et qui a touché 130 millions de dollars.

Un Français complète le podium. Il s’agit de Karim Benzema. L’ancien attaquant de l’OL et du Real Madrid, désormais à Al-Ittihad, a touché 104 millions de dollars.

Le Brondillant arrive juste devant Kylian Mbappé (95 millions de dollars).

A noter l’arrivée dans le top 10 du jeune Lamine Yamal. A 18 ans, le joueur du FC Barcelone, bénéficie d’un revenu estimé à 43 millions de dollars.

Un le 17/10/2025 à 18:04
Mérite a écrit le 17/10/2025 à 13h38

Il mérite son salaire, pas comme les médecins, infirmières, pompiers et autres parasites sociaux. Et tout le monde se lève et applaudit, allez !

🤣🤣👍👍

Nous aussi le 17/10/2025 à 14:07
ah bon a écrit le 17/10/2025 à 10h33

Oui et bien moi ça me fait une belle jambe !

En bois 🙂‍↔️

Et en plus il paie c'est impôts le 17/10/2025 à 14:05

KB9 le mérite sont salaire

Mérite le 17/10/2025 à 13:38

Il mérite son salaire, pas comme les médecins, infirmières, pompiers et autres parasites sociaux. Et tout le monde se lève et applaudit, allez !

ah bon le 17/10/2025 à 10:33

Oui et bien moi ça me fait une belle jambe !

DMPP le 17/10/2025 à 07:32

On s'en foot.....

