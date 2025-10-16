Karim Benzema (ex-OL) toujours parmi les footballeurs les mieux payés au monde

Sans surprise, c’est Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) qui arrive en tête avec un revenu de 280 millions de dollars cette année. Le Portugais devance Lionel Messi qui évolue lui à l’Inter Miami et qui a touché 130 millions de dollars.
Un Français complète le podium. Il s’agit de Karim Benzema. L’ancien attaquant de l’OL et du Real Madrid, désormais à Al-Ittihad, a touché 104 millions de dollars.
Le Brondillant arrive juste devant Kylian Mbappé (95 millions de dollars).
A noter l’arrivée dans le top 10 du jeune Lamine Yamal. A 18 ans, le joueur du FC Barcelone, bénéficie d’un revenu estimé à 43 millions de dollars.
Cristiano Ronaldo leads the world’s highest-paid soccer players, collectively earning $945 million this season. But as the sun sets on his legendary career, two young stars are stepping into the spotlight.#Forbes— Forbes Middle East (@Forbes_MENA_) October 16, 2025
