Karim Benzema (ex-OL) toujours parmi les footballeurs les mieux payés au monde

Sans surprise, c’est Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) qui arrive en tête avec un revenu de 280 millions de dollars cette année. Le Portugais devance Lionel Messi qui évolue lui à l’Inter Miami et qui a touché 130 millions de dollars.

Un Français complète le podium. Il s’agit de Karim Benzema. L’ancien attaquant de l’OL et du Real Madrid, désormais à Al-Ittihad, a touché 104 millions de dollars.

Le Brondillant arrive juste devant Kylian Mbappé (95 millions de dollars).

A noter l’arrivée dans le top 10 du jeune Lamine Yamal. A 18 ans, le joueur du FC Barcelone, bénéficie d’un revenu estimé à 43 millions de dollars.