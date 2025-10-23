Academy

L’OL à la traine dans le classement des meilleurs clubs formateurs

L’Academy de l’OL a perdu de son prestige.

L’Observatoire du football a publié son Top 100 des meilleurs clubs formateurs pour l’année écoulée. Trois centres de formation français figurent dans ce classement, dominé par le Benfica Lisbonne, le FC Barcelone et River Plate.

Le premier club français arrive à la 19e place. Il s’agit du PSG. L’OL se classe de son côté à la 34e place, devant Rennes, 44e. 

Parmi les critères retenus pour établir ce classement, le CIES a tenu compte du nombre de joueurs formés, du niveau des clubs pour lesquels ils ont joué l’année dernière et du nombre de minutes officielles jouées.

L’OL compte ainsi 48 joueurs formés au club en activité, pour 2647 minutes jouées l’année dernière.

Tags :

OL

Academy

centre de formation

Classement

Observatoire du football

