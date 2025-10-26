Ma Super Ligue 1 : Corentin Tolisso et Rémy Descamps (OL) dans la nouvelle émission de Gulli

Ma Super Ligue 1 sera diffusée à partir de ce mercredi après-midi, sur Gulli, et chaque week-end sur la plateforme Ligue 1+.

Le premier numéro emmènera les téléspectateurs à Lille, Lens mais aussi Lyon pour découvrir l'OL et le Groupama Stadium.

"Manel, Adel, Joey, Côme, Tiago et Amani, âgés de six ans et originaires de la région, affronteront au défi foot deux profs de l’OL : Corentin Tolisso et Rémy Descamps", indique le groupe M6.

Plusieurs rubriques rythmeront l’émission, dont Story Foot, Pass VIP et Au Vestiaire. Les enfants poseront des questions "spontanées et authentiques aux footballeurs où il sera question de tout et parfois de foot".

Ma Super Ligue 1 est "une plongée au cœur de l’univers de la Ligue 1, spécialement imaginée pour les plus jeunes et construite avec leur regard".