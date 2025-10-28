25 femmes les plus influentes du sport : Michele Kang (OL) dans le top 5 

Comme chaque année, le média Forbes a dévoilé son classement des 25 femmes les plus influentes du monde du sport. Aux côtés de légendes comme Serena Williams ou Caitlin Clark, Michele Kang figure à une impressionnante cinquième place.

Athlètes, dirigeantes, propriétaires ou investisseuses, cette liste met en lumière celles qui façonnent l’avenir du sport mondial. Et la présidente de l’Olympique Lyonnais y a naturellement trouvé sa place.

Propriétaire des London City Lionesses, des Washington Spirit, de l’OL Lyonnes et depuis peu de l’Olympique Lyonnais, la femme d’affaires milliardaire a bâti un véritable empire sportif et s’impose comme une pionnière du sport féminin.

Souvent présentée comme la sauveuse de l’OL après la crise financière provoquée sous l’ère John Textor, Michele Kang confirme son statut d’actrice incontournable du football mondial, notamment féminin.

Sa présence parmi les femmes les plus influentes de 2025 n’a donc rien d’une surprise, tant son impact est devenu mondial.