OL Lyonnes : un maillot historique pour la suite de la Ligue des Champions

"Une tunique conçue pour les grandes soirées européennes." OL Lyonnes a dévoilé ce vendredi son maillot third avec lequel les joueuses disputeront la suite de la Ligue des Champions.

Une tenue noire élaborée par Adidas avec des touches de rouge et de bleu rappelant les couleurs historiques du club. "Pensé pour les passionnés et les supporters fidèles, il incarne l’ambition d’une équipe tournée vers les sommets. Inspiré des tenues mythiques qui ont marqué l’histoire du club, ce modèle accompagne les joueuses dans leur quête d’un nouveau sacre continental", peut-on lire dans un communiqué de presse.

Ce troisième maillot entre également dans l’histoire puisqu’il "s’agit de la toute première tenue de match exclusivement dédiée à l’équipe féminine". Cette nouvelle tenue est à retrouver dans les boutiques officielles de l’Olympique Lyonnais et d’OL Lyonnes ainsi que sur la plateforme de vente en ligne du club.