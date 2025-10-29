Eagle Football tarde à publier ses comptes : l’OL toujours dans le flou

John Textor est parti, mais l'Américain semble toujours hanter l’Olympique Lyonnais. Les comptes d’Eagle Football Group n’ont toujours pas été publiés malgré l’attente de connaître les différents flux d’argent durant la saison 2024-2025. Dans un communiqué, Eagle Group a indiqué vouloir "mettre tout en œuvre pour finaliser et publier ses états financiers dans les meilleurs délais et au plus tard le 30 novembre 2025. On informera le marché au plus vite de la date de publication".

Michele Kang a, en revanche, présenté une garantie de 30 millions d’euros à la DNCG cet été. La présidente du club a egalement rappelé les engagements pris lors de la crise financière ayant presque envoyé le club en Ligue 2. La réduction de la masse salariale avec le plan de départs volontaires et la baisse de la masse salariale des joueurs devraient enregistrer une forte baisse d’environ 40 %.

Dans tous les cas, il ne faudra pas s’attendre à des résultats très positifs. Eagle Football Group a notamment indiqué que les comptes seront, sans surprise, fortement dans le rouge. Mais le communiqué a notamment expliqué : "Les résultats sportifs du début de saison et un bilan du mercato estival témoignent des efforts poursuivis pour assurer la stabilité financière et opérationnelle du club à long terme" mais le groupe a affirmé ne pas douter de “la confiance de la direction dans la capacité de la société à atteindre les objectifs visés pour la saison 2025/2026" . Une information qui pourrait rassurer les membres de l'Olympique Lyonnais.