Un joueur du Real Madrid en direction de l’OL ?

Les rumeurs de mercato ne s’arrêtent jamais vraiment. Cette fois, c’est le nom d’Endrick qui circule du côté de Lyon. En quête d’un avant-centre depuis le départ de Georges Mikautadze cet été, l’OL peine encore à trouver la perle rare, malgré l’arrivée de Martin Satriano à ce poste.

Le jeune attaquant du Real Madrid pourrait donc représenter une solution. Le Brésilien serait en discussion avec le club lyonnais pour un éventuel prêt à partir de janvier 2026, allant jusqu'en juin 2026 a annoncé Fabrizio Romano.

Endrick, qui a disputé 22 rencontres de Liga la saison dernière pour un seul but inscrit, n’a plus foulé les pelouses avec le Real depuis septembre. À 19 ans, il pourrait ainsi relancer sa carrière dans un secteur offensif lyonnais encore un peu faible, surtout après le départ de Malick Fofana.