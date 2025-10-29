Mercato

Un joueur du Real Madrid en direction de l’OL ?

Un joueur du Real Madrid en direction de l’OL ?
Un joueur du Real Madrid en direction de l’OL ? - Endrick DR

Endrick à l’OL ?

Les rumeurs de mercato ne s’arrêtent jamais vraiment. Cette fois, c’est le nom d’Endrick qui circule du côté de Lyon. En quête d’un avant-centre depuis le départ de Georges Mikautadze cet été, l’OL peine encore à trouver la perle rare, malgré l’arrivée de Martin Satriano à ce poste.

Le jeune attaquant du Real Madrid pourrait donc représenter une solution. Le Brésilien serait en discussion avec le club lyonnais pour un éventuel prêt à partir de janvier 2026, allant jusqu'en juin 2026 a annoncé Fabrizio Romano.

Endrick, qui a disputé 22 rencontres de Liga la saison dernière pour un seul but inscrit, n’a plus foulé les pelouses avec le Real depuis septembre. À 19 ans, il pourrait ainsi relancer sa carrière dans un secteur offensif lyonnais encore un peu faible, surtout après le départ de Malick Fofana.

Tags :

OL

Mercato hivernal

Real Madrid

Endrick

1 commentaire
Laisser un commentaire
avatar
Heu , t es sur ? le 29/10/2025 à 17:03

Endrick à en direction de l’OL ?
Mais sur bien !

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Foot, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Foot est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.