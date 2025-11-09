OL-PSG : Lyon méritait mieux face à l'ogre parisien et à l'arbitre (2-3)

Les 25 premières minutes étaient un calvaire pour l'OL. En l'absence de véritable numéro 9, les Lyonnais peinaient à construire des actions. Et le pressing de Paris leur faisait perdre très rapidement le ballon.
A force de subir, Lyon rompait à la 26e minute. Sur une ouverture lumineuse, Warren Zaïre-Emery se retrouvait seul face à Dominik Greif. Malgré l'angle fermé, l'international français déclenchait une lourde frappe qui faisait mouche (0-1).
Paris se reposait trop sur ses lauriers. Et après un penalty non sifflé malgré une main d'Illya Zabarnyi, Afonso Moreira égalisait à la 30e minute. Moussa Niakhaté le lançait dans la profondeur, et le Portugais s'échappait pour gagner son duel avec Lucas Chevalier (1-1).
Mais Paris était vraiment trop fort. Khvicha Kvaratskhelia récupérait le ballon après une erreur de Tanner Tessmann, pressé par Vitinha. Le Géorgien ne se privait pas pour redonner l'avantage aux Franciliens (1-2). A noter que la faute du Portugais sur l'Américain était flagrante, mais l'arbitre préférait faire confiance à sa première intuition…
Le public du Groupama Stadium en avait pour son argent, avec un poteau trouvé par Nicolas Tagliafico à la 42e minute.
Au retour des vestiaires, Ainsley Maitland-Niles prouvait que l'OL n'était pas enterré. A la 50e minute, Tyler Morton trouvait son compatriote dans la profondeur dans l'axe. Le joueur formé à Arsenal reprenait de volée pour lober un Lucas Chevalier sorti trop tôt (2-2).
Nicolas Tagliafico était expulsé dans le temps additionnel. Et dans la foulée, Joao Neves marquait de la tête sur corner (2-3)...
Lyon enchaîne un nouveau revers, et regrettera la frilosité de Benoît Bastien, l'arbitre ayant oublié plusieurs fois de siffler en faveur des Rhodaniens.
Benoît Bastien et Jérôme Brisard j'ai pas vu un plus beau duo d'aveugles depuis Amadou et Mariam.— Charly M. (@SeriousCharly) November 9, 2025
Place désormais à une nouvelle trêve internationale. L'OL aura l'occasion de regoûter à la victoire le 23 novembre avec un déplacement à Auxerre, la lanterne rouge.
Olympique Lyonnais-Paris-Saint-Germain 2-3 (1-2)
Avertissements : Mata (44'), Morton (57'), Tagliafico (58' et 90'+2) et Tolisso (90'+3) pour Lyon
Buts : Moreira (30') et Maitland-Niles (50') pour Lyon. Zaïre-Emery (26'), Kvaratskhelia (33') et Neves (90'+6) pour Paris
