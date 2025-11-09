L'actu de l'OL

OL-PSG : Lyon méritait mieux face à l'ogre parisien et à l'arbitre (2-3)
Le "choc des lumières" a tenu ses promesses ce dimanche soir. L'OL a fait perdu (2-3) face au PSG en clôture de la 12e journée de Ligue 1, lors d'une rencontre entachée par un arbitrage peu favorable aux Lyonnais.

Les 25 premières minutes étaient un calvaire pour l'OL. En l'absence de véritable numéro 9, les Lyonnais peinaient à construire des actions. Et le pressing de Paris leur faisait perdre très rapidement le ballon.

A force de subir, Lyon rompait à la 26e minute. Sur une ouverture lumineuse, Warren Zaïre-Emery se retrouvait seul face à Dominik Greif. Malgré l'angle fermé, l'international français déclenchait une lourde frappe qui faisait mouche (0-1).

Paris se reposait trop sur ses lauriers. Et après un penalty non sifflé malgré une main d'Illya Zabarnyi, Afonso Moreira égalisait à la 30e minute. Moussa Niakhaté le lançait dans la profondeur, et le Portugais s'échappait pour gagner son duel avec Lucas Chevalier (1-1).

Mais Paris était vraiment trop fort. Khvicha Kvaratskhelia récupérait le ballon après une erreur de Tanner Tessmann, pressé par Vitinha. Le Géorgien ne se privait pas pour redonner l'avantage aux Franciliens (1-2). A noter que la faute du Portugais sur l'Américain était flagrante, mais l'arbitre préférait faire confiance à sa première intuition…

Le public du Groupama Stadium en avait pour son argent, avec un poteau trouvé par Nicolas Tagliafico à la 42e minute.

Au retour des vestiaires, Ainsley Maitland-Niles prouvait que l'OL n'était pas enterré. A la 50e minute, Tyler Morton trouvait son compatriote dans la profondeur dans l'axe. Le joueur formé à Arsenal reprenait de volée pour lober un Lucas Chevalier sorti trop tôt (2-2).

Nicolas Tagliafico était expulsé dans le temps additionnel. Et dans la foulée, Joao Neves marquait de la tête sur corner (2-3)...

Lyon enchaîne un nouveau revers, et regrettera la frilosité de Benoît Bastien, l'arbitre ayant oublié plusieurs fois de siffler en faveur des Rhodaniens.

Place désormais à une nouvelle trêve internationale. L'OL aura l'occasion de regoûter à la victoire le 23 novembre avec un déplacement à Auxerre, la lanterne rouge.

Olympique Lyonnais-Paris-Saint-Germain 2-3 (1-2) 

Avertissements : Mata (44'), Morton (57'), Tagliafico (58' et 90'+2) et Tolisso (90'+3) pour Lyon 

Buts : Moreira (30') et Maitland-Niles (50') pour Lyon. Zaïre-Emery (26'), Kvaratskhelia (33') et Neves (90'+6) pour Paris

Arthur le 09/11/2025 à 23:03

Les stéphanois sous pseudos lyonnais on les sent à des kilomètres sur chaque article de l'OL.
L'arbitre n'aura pas de problèmes de retraite avec la valise que le Qatar lui a promis.

Jean Bouin le 09/11/2025 à 22:56

L'OL aurait mieux fait d'aller en D2 ; on gagnerait des matches peut être.
Cette équipe est nulle et incohérente. 6 buts encaisés en 2 matchs contre les équipes de Paris dont 1 promet. MDR.

pas le niveau le 09/11/2025 à 22:53

sa fait 18 ans que le lyon n’a plus le niveau pour gagner le championnat le foot c’est l’argent Aulas a détruit ce club

Signaler Répondre
Dinalo le 09/11/2025 à 22:48
" manger la feuille de matche " ??? On voit que t'es un vrai supporter des verts toi !!! et vas un peu apprendre l'orthographe, on a mal aux yeux à lire tes âneries! ,

Jérémy le 09/11/2025 à 21:48

Le Qatar Saint-Germain s'est payé Bastien ?

DMPP le 09/11/2025 à 17:38

