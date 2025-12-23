Ce dimanche face à Saint-Cyr en Coupe de France, les deux virages du Groupama Stadium étaient fermés à la suite d’une sanction infligée par la LFP. En cause, l’utilisation de fumigènes lors de la rencontre OL-Nantes, organisée dans le cadre des célébrations du 75ᵉ anniversaire du club. Une punition qui n’a clairement pas été appréciée par les supporters qui l'ont fait savoir.

"Virages fermés, le Grinch de Noël se nomme LFP", pouvait-on lire sur une banderole déployée par les Lyon 1950. Quelques minutes plus tard, les Bad Gones ont également fait passer leur message avec une autre banderole : "Programmation absurde, tribunes fermées : les escrocs, ça ose tout. C’est à ça qu’on les reconnaît", une référence au film culte Les Tontons Flingueurs (1963).

L’hommage à Michel Audiard ne s’est pas arrêté là. Une troisième banderole, affichait : "beIN, LFP : touchez pas au grisbi, salopes !", clin d’œil appuyé à une réplique emblématique du film.

Reste désormais à espérer qu’aucune nouvelle sanction ne viendra s’ajouter à celles déjà infligées, la LFP ayant la fâcheuse habitude à sanctionner tous les chants et banderoles la visant.