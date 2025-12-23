Supporters

"Touchez pas au grisbi, salopes !": le message fort des supporters de l’OL à la LFP 

"Touchez pas au grisbi, salopes !": le message fort des supporters de l’OL à la LFP 
"Touchez pas au grisbi, salopes !": le message fort des supporters de l’OL à la LFP - Lyon Foot

Virages fermés, les supporters n’ont pas apprécié.

Ce dimanche face à Saint-Cyr en Coupe de France, les deux virages du Groupama Stadium étaient fermés à la suite d’une sanction infligée par la LFP. En cause, l’utilisation de fumigènes lors de la rencontre OL-Nantes, organisée dans le cadre des célébrations du 75ᵉ anniversaire du club. Une punition qui n’a clairement pas été appréciée par les supporters qui l'ont fait savoir.

"Virages fermés, le Grinch de Noël se nomme LFP", pouvait-on lire sur une banderole déployée par les Lyon 1950. Quelques minutes plus tard, les Bad Gones ont également fait passer leur message avec une autre banderole : "Programmation absurde, tribunes fermées : les escrocs, ça ose tout. C’est à ça qu’on les reconnaît", une référence au film culte Les Tontons Flingueurs (1963).

L’hommage à Michel Audiard ne s’est pas arrêté là. Une troisième banderole, affichait : "beIN, LFP : touchez pas au grisbi, salopes !", clin d’œil appuyé à une réplique emblématique du film.

Reste désormais à espérer qu’aucune nouvelle sanction ne viendra s’ajouter à celles déjà infligées, la LFP ayant la fâcheuse habitude à sanctionner tous les chants et banderoles la visant.

Tags :

OL

Supporters

Groupama Stadium

0 commentaire
Laisser un commentaire
avatar
aimelyon le 23/12/2025 à 13:00

Ils ont un mauvais comportement du coup des sanctions et en plus ils se permettent d'avoir de telle propos! vraiment les gens du foot ont et auront toujours un petit poids dans la tête. Triste mentalité puérile.

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Foot, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Foot est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.