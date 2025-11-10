Corentin Tolisso après OL-PSG : "Au niveau décisions défavorables (d'arbitrage), on paye très cher cette année"

C'est un Corentin Tolisso très remonté qui s'est présenté face aux journalistes dimanche soir en zone mixte. Après la défaite (2-3) subie à domicile face au PSG, le capitaine lyonnais en avait gros contre l'arbitrage de Benoît Bastien, unanimement critiqué (sauf par les Parisiens).

"Je n'ai pas revu toutes les images. J'étais sur le banc la première mi-temps et pour moi il y a un penalty où il y a une main flagrante. Le 2e but qu'ils mettent est aussi discutable (la faute sur Tanner Tessmann de Vitinha ndlr). J'ai vu le ralenti et ça peut se siffler. Il y a faute aussi sur Nico (Tagliafico)", énumérait Coco Tolisso.

Pour le milieu de terrain dépité, "il faut faire mieux au niveau de l'arbitrage. Il y a des erreurs tous les week-ends. Je regardais hier (samedi) Monaco-Lens et il n'y a jamais carton rouge sur le mec de Monaco (Balogun ndlr). Il y a carton rouge ici et nous à Rennes, on a Khalis (Merah) qui se fait écraser le tibia. C'est compliqué, c'est dur, on ne comprend pas tout ce qu'il se passe. Il y a besoin de plus d'explications, de dialogue. Au début de l'année on fait des réunions avec un arbitre. Il nous explique beaucoup de choses mais au final, ce n'est pas ce qui est appliqué".

"Au niveau arbitres et décisions défavorables, on paye très cher cette année. C'est carrément frustrant ce qu'il se passe", concluait-il.