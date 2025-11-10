Echauffourées à la fin d’OL-PSG : des identifications en cours, pas de plainte déposée

Malgré l’arrêté préfectoral interdisant la présence de supporters parisiens au Groupama Stadium, des incidents ont éclaté en tribunes après le but de la victoire signé Joao Neves dans le temps additionnel.

Des membres des Bad Gones s’en sont pris à un ou plusieurs supporters du PSG qui ont laissé éclater leur joie au moment du but. La bagarre s’est prolongée dans les coursives du stade.

Selon nos informations, aucune plainte n’a été déposée mais les supporters impliqués sont en cours d’identification puisque la scène a été filmée par les caméras de vidéosurveillance.