Echauffourées à la fin d’OL-PSG : des identifications en cours, pas de plainte déposée

Malgré l’arrêté préfectoral interdisant la présence de supporters parisiens au Groupama Stadium, des incidents ont éclaté en tribunes après le but de la victoire signé Joao Neves dans le temps additionnel.
Des membres des Bad Gones s’en sont pris à un ou plusieurs supporters du PSG qui ont laissé éclater leur joie au moment du but. La bagarre s’est prolongée dans les coursives du stade.
Selon nos informations, aucune plainte n’a été déposée mais les supporters impliqués sont en cours d’identification puisque la scène a été filmée par les caméras de vidéosurveillance.
Aucune plainte déposée au lendemain des échauffourées qui ont éclaté à la fin de #olpsg après la défaite de @OL— Lyon Foot (@lyon_foot69) November 10, 2025
Des identifications sont en cours pic.twitter.com/JjbSBjBhJT
Le fascisme est un fléau on le voit de partout, foot, entreprise, loisir, télé, radio, politique, ...Signaler Répondre
No pasaran !
Le foot est le reflet de la société.Signaler Répondre
A Gerland, et l'Asvel tout se passe bien.
Point Final
Mais c'est la meme chose à Marseille et Paris, pourtant leurs groupes de supporters sont tres à gauche.Signaler Répondre
Les fouteurs de merde du PQSG étaient là,avec les papiers en règles pour se torcher,la racaille paristo en province me file la gerbe,remarquez la voyoucratie s'invite à l'élysée,sarkosy,nasser,rachida...euh c'est le prèze qui invite.c'est nous qui payons....Pauvre France des tocards(es) de la tocarderie nationale.Signaler Répondre
Faut pas déconner on est à Lyon ici et on déteste tout ce qui n'est pas lyonnais.Signaler Répondre
C'est Jean Michel qui nous l'a appris.