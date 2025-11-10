Supporters

Echauffourées à la fin d’OL-PSG : des identifications en cours, pas de plainte déposée

Echauffourées à la fin d’OL-PSG : des identifications en cours, pas de plainte déposée
Echauffourées à la fin d’OL-PSG : des identifications en cours, pas de plainte déposée - Lyon Foot

La fin de match entre l’OL et le PSG était tendue dans les tribunes.

Malgré l’arrêté préfectoral interdisant la présence de supporters parisiens au Groupama Stadium, des incidents ont éclaté en tribunes après le but de la victoire signé Joao Neves dans le temps additionnel. 

Des membres des Bad Gones s’en sont pris à un ou plusieurs supporters du PSG qui ont laissé éclater leur joie au moment du but. La bagarre s’est prolongée dans les coursives du stade.

Selon nos informations, aucune plainte n’a été déposée mais les supporters impliqués sont en cours d’identification puisque la scène a été filmée par les caméras de vidéosurveillance.

Tags :

OL-PSG

bagarre

Bad Gones

Virage Nord

OL

5 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
LFI 69 le 10/11/2025 à 18:37

Le fascisme est un fléau on le voit de partout, foot, entreprise, loisir, télé, radio, politique, ...
No pasaran !

Signaler Répondre
avatar
Rlb le 10/11/2025 à 17:54

Le foot est le reflet de la société.
A Gerland, et l'Asvel tout se passe bien.
Point Final

Signaler Répondre
avatar
Tu as raison le 10/11/2025 à 17:04
Bad Godes a écrit le 10/11/2025 à 15h23

Faut pas déconner on est à Lyon ici et on déteste tout ce qui n'est pas lyonnais.
C'est Jean Michel qui nous l'a appris.

Mais c'est la meme chose à Marseille et Paris, pourtant leurs groupes de supporters sont tres à gauche.

Signaler Répondre
avatar
DMPP le 10/11/2025 à 15:30

Les fouteurs de merde du PQSG étaient là,avec les papiers en règles pour se torcher,la racaille paristo en province me file la gerbe,remarquez la voyoucratie s'invite à l'élysée,sarkosy,nasser,rachida...euh c'est le prèze qui invite.c'est nous qui payons....Pauvre France des tocards(es) de la tocarderie nationale.

Signaler Répondre
avatar
Bad Godes le 10/11/2025 à 15:23

Faut pas déconner on est à Lyon ici et on déteste tout ce qui n'est pas lyonnais.
C'est Jean Michel qui nous l'a appris.

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Foot, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Foot est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.