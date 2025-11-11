Le FCVB dans une nouvelle dimension ? Le cofondateur de Heetch et d'autres entrepreneurs entrent au capital

Le FCVB a annoncé ce mardi l’arrivée d’un nouveau groupe d’entrepreneurs à son capital. Ces investisseurs, réunis autour de Teddy Pellerin, cofondateur de la plateforme de VTC Heetch, viennent renforcer un actionnariat resté 100% local jusqu’ici.

Composé de chefs d’entreprise venus de différents horizons, le groupe est représenté dans le Beaujolais par Alexandre Cubertafont. Tous partagent la volonté de s’impliquer dans un projet sportif “sain, familial et ambitieux”, selon les termes du communiqué publié par le club caladois.

Ces nouveaux actionnaires, aujourd'hui minoritaires, contribueront à élargir les compétences et le réseau du club, afin de consolider son modèle économique et de préparer les grandes étapes à venir.

L’opération a été menée par la société SocioSport, structure qui regroupe une dizaine d’entrepreneurs souhaitant investir collectivement dans des clubs de football français pour en accompagner le développement.

Les objectifs ont été annoncés, avec un calendrier espéré : un nouveau stade et centre d'entraînement prévus entre 2026 et 2028, rester en National en 2026-2027, qui deviendra Ligue 3 la saison prochaine, et célébrer le centenaire du FCVB en 2027.

Le club caladois, soutenu par plus de 600 partenaires privés, dont 70% issus du Beaujolais, entend également poursuivre son travail de formation, aussi bien chez les garçons que chez les filles, et renforcer son rôle social et territorial à travers son programme “l’Âme Beaujolaise”.

Le FCVB voit dans cette arrivée un nouveau levier pour poursuivre sa progression sportive et institutionnelle, tout en maintenant son ancrage local.