L'actu de l'OL

“Va te faire enculer l’Olympique lyonnais, le lion est mort ce soir” : Fatal Bazooka nargue l’OL à Saint-Étienne

“Va te faire enculer l’Olympique lyonnais, le lion est mort ce soir” : Fatal Bazooka nargue l’OL à Saint-Étienne
“Va te faire enculer l’Olympique lyonnais, le lion est mort ce soir” : Fatal Bazooka nargue l’OL à Saint-Étienne - DR

Michael Youn a toujours été un comique, et a aussi été stéphanois le temps d’une soirée.

Vendredi soir, le Pablos, une discothèque stéphanoise, a reçu la visite de Michael Youn et de son groupe Fatal Bazooka. Et comme souvent, quand le showman traîne du côté du Forez, il n’a pas résisté à l’envie de titiller l’ennemi préféré des Verts : l’Olympique Lyonnais.

Dès son arrivée, l’artiste a lancé “Va te faire enculer l’Olympique lyonnais”, avant d’entraîner la salle dans un “Le lion est mort ce soir”, de manière à rappeler un certain épisode resté dans la mémoire locale…

Car ce petit plaisir, Michael Youn l’avait déjà vécu il y a une vingtaine d’années, lorsqu’il avait osé fredonner le même air à la mi-temps d’un match à Gerland pour le tournage des Onze Commandements. Les supporters lyonnais avaient moyennement apprécié l’humour, tandis qu’à Saint-Étienne, certains l’avaient presque mis au rang de héros.

Dans cette ambiance de chambrage bon enfant, surtout quand il s’agit de parler du voisin rival, le public du Pablos a savouré chaque pique.

Il faut dire que chez les Verts, on ne dit jamais non à une occasion de taquiner l’OL… même quand c’est un Parisien qui s’y colle.

Pourtant, derrière l’agitation et les punchlines, Michael Youn n’a jamais caché son respect pour Lyon. Il avait même salué publiquement le travail monumental de Jean-Michel Aulas à la tête du club, reconnaissant avoir rêvé d’un président aussi charismatique pour son PSG.

Reste que, vu l’ambiance vendredi soir, l’acteur-chanteur ne risque pas d’être accueilli chaleureusement au Groupama Stadium de sitôt. Mais à Sainté, on s’en amuse, chambrer Lyon, c’est presque une tradition locale, et Michael Youn s’y fond avec un enthousiasme… très stéphanois.

Tags :

OL

ASSE

11 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Tatin le 17/11/2025 à 16:09

C'est de l'humour potache, bien de chez nous, ou est le problème ?

Signaler Répondre
avatar
pasquoil le 17/11/2025 à 13:54

À BON IL Y A UNE ÉQUIPE DE FOOT ⚽️ A LYON PREMIÈRE NOUVELLE !😂😂😂😂

Signaler Répondre
avatar
winner le 17/11/2025 à 13:45

celui lui vaut une plainte …

Signaler Répondre
avatar
Comicos 69 le 17/11/2025 à 10:34

Un mécontent, qui avait acheté des actions de l'olympique lyonnais lors de sa cotation en bourse...mdrr

Signaler Répondre
avatar
Catalan le 17/11/2025 à 09:50

Toujours dans la finesse

Signaler Répondre
avatar
C'est moi le 17/11/2025 à 09:07

On a les peoples qu'on merite..
A l'image de ce pays...

Signaler Répondre
avatar
Vieux vinaire le 17/11/2025 à 09:02

Quel talent ce Michael Youn, il se bonifie avec l'âge, il faut dire qu'il avait déjà tellement de talent plus jeune...

Signaler Répondre
avatar
Bad Godes le 17/11/2025 à 09:00

Tu vas voir où on va te le mettre le Bazooka. L'OL mérite respect et les comiques dans ton genre on va bien les accueillir.

Signaler Répondre
avatar
Pourquoi ? le 17/11/2025 à 08:42

Pourquoi relayer ces messages de haine, pour jouer au foot, il faut un partenaire/adversaire rt un arbitre, dans quel but les insulter et relayer ces messages
Jouez tout seul , et soyez heureux
Young est un idiot qui fait du fric avec les scandales

Signaler Répondre
avatar
Bonjour bonjour le 17/11/2025 à 02:21

Quelle nullité ce type

Signaler Répondre
avatar
Teuch teuch le 16/11/2025 à 11:55

Bon Michael Youn, un petit conseil : fous ta cagoule et ferme ton bec

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Foot, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Foot est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.