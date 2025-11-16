“Va te faire enculer l’Olympique lyonnais, le lion est mort ce soir” : Fatal Bazooka nargue l’OL à Saint-Étienne

Vendredi soir, le Pablos, une discothèque stéphanoise, a reçu la visite de Michael Youn et de son groupe Fatal Bazooka. Et comme souvent, quand le showman traîne du côté du Forez, il n’a pas résisté à l’envie de titiller l’ennemi préféré des Verts : l’Olympique Lyonnais.
Dès son arrivée, l’artiste a lancé “Va te faire enculer l’Olympique lyonnais”, avant d’entraîner la salle dans un “Le lion est mort ce soir”, de manière à rappeler un certain épisode resté dans la mémoire locale…
« Et va te faire enc*ler l'Olympique Lyonnais »— ASSE News 💚🇳🇴 (@ASSE_NewsOff) November 15, 2025
😂💚
🎤 @MichaelYoun au Pablos hier soir 🪩 pic.twitter.com/aZqclNmjbL
Car ce petit plaisir, Michael Youn l’avait déjà vécu il y a une vingtaine d’années, lorsqu’il avait osé fredonner le même air à la mi-temps d’un match à Gerland pour le tournage des Onze Commandements. Les supporters lyonnais avaient moyennement apprécié l’humour, tandis qu’à Saint-Étienne, certains l’avaient presque mis au rang de héros.
Dans cette ambiance de chambrage bon enfant, surtout quand il s’agit de parler du voisin rival, le public du Pablos a savouré chaque pique.
Il faut dire que chez les Verts, on ne dit jamais non à une occasion de taquiner l’OL… même quand c’est un Parisien qui s’y colle.
Pourtant, derrière l’agitation et les punchlines, Michael Youn n’a jamais caché son respect pour Lyon. Il avait même salué publiquement le travail monumental de Jean-Michel Aulas à la tête du club, reconnaissant avoir rêvé d’un président aussi charismatique pour son PSG.
Reste que, vu l’ambiance vendredi soir, l’acteur-chanteur ne risque pas d’être accueilli chaleureusement au Groupama Stadium de sitôt. Mais à Sainté, on s’en amuse, chambrer Lyon, c’est presque une tradition locale, et Michael Youn s’y fond avec un enthousiasme… très stéphanois.
