Le retour de la Ligue 1 est ce dimanche à 15h pour l’OL, qui affrontera Auxerre pour le retour de trêve internationale. Après une période un peu compliquée malgré un bon début de saison, les joueurs de Paulo Fonseca doivent entamer cette fin d’année avec ambition.

“Je pense que la position d’Auxerre au classement n’est pas représentative de leur qualité. Ils sont très offensifs avec un jeu très vertical. Nous devons jouer ce match difficile où nous devrons être à l’initiative pour avoir l’ambition de gagner”, a annoncé le coach lyonnais. “Ils sont très rapides, il faut avant tout bien défendre et ensuite trouver des espaces face à un bloc compact. On va devoir faire preuve de patience avec le ballon, tout en restant concentré parce que c’est une équipe très dangereuse en contre lorsqu'elle récupère le ballon”, a continué l’entraîneur, qui va devoir composer avec une équipe affaiblie par les blessures et les suspensions.

Les Lyonnais devront surtout défier les statistiques. On le sait, les retour de trêve sont toujours compliqués, tout comme les matchs à l'extérieur, face à des équipes de bas de tableau qui plus est. “C’est toujours difficile de jouer face aux équipes qui sont derrière nous au classement parce qu’elles sont physiquement solides”, a déclaré Abner Vinicius, qui sera très important dans le secteur défensif très allégé ce weekend. “On a travaillé pendant la trêve pour préparer ce match et nous allons tout faire pour gagner dimanche. Chaque match est important, tous les points comptent, peu importe si les équipes sont derrière ou devant nous. On a beaucoup travaillé, malgré l’absence des internationaux, on a travaillé techniquement et physiquement”, a complété le Brésilien.

Face à la lanterne rouge de Ligue 1, les Lyonnais vont donc devoir assurer avant de retrouver le Groupama Stadium la semaine prochaine pour célébrer les 75 ans du club.