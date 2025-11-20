Supporters

Déplacement encadré pour les supporters de l’OL à Auxerre dimanche
Pour son retour en Ligue 1, l’OL se déplacera à Auxerre ce dimanche, avec 800 de ses supporters.

Mais ce déplacement sera strictement encadré. La Préfecture de l’Yonne a publié un arrêté afin de "prévenir des troubles graves à l’ordre public". Car les autorités craignent un possible déplacement de supporters… du PSG "avec lesquels les Lyonnais entretiennent un fort antagonisme". 

La Préfecture de l’Yonne a donc décidé d’interdire aux supporters lyonnais d’accéder au centre-ville d’Auxerre. "Seul l’accès au stade de l’Abbé Deschamps est autorités aux supporters de l’Olympique lyonnais se rendant en tribune visiteur", précise l'arrêté préfectoral.

Les cars et minibus transportant les Lyonnais seront escortés par les forces de l’ordre jusqu’au stade, afin de prévenir tout incident.

Rlb le 20/11/2025 à 20:14

Comme le dernier match dans l'yonne, rendez vous sur quel parking pour se battre ?
Et on affiche RESPECT dans l'enceinte des stades. Reflet de la société

Chasse pêche nature et traditions le 20/11/2025 à 19:28

La chasse a la galinette cendrée est une tradition du Bouchonnoy.
La chasse au sanglier est une tradition de la Drome.
La chasse aux Bad Gones est une tradition des aires d'autoroute autour de la région Parisienne

‎ Souris‎ ‎ le 20/11/2025 à 17:46
DMPP a écrit le 20/11/2025 à 16h40

Insupportable ces défis-affrontements provoqués par ces gens de la capitale,que fait mr nasser avec ces milliards,il n' a pas les moyens(sic) de faire dissoudre ces groupuscules désoeuvrés ?.....

ben, pourquoi vouloir nous enlever l'essence même du foot, crétin!

DMPP le 20/11/2025 à 16:40

Insupportable ces défis-affrontements provoqués par ces gens de la capitale,que fait mr nasser avec ces milliards,il n' a pas les moyens(sic) de faire dissoudre ces groupuscules désoeuvrés ?.....

