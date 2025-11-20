Déplacement encadré pour les supporters de l’OL à Auxerre dimanche

Mais ce déplacement sera strictement encadré. La Préfecture de l’Yonne a publié un arrêté afin de "prévenir des troubles graves à l’ordre public". Car les autorités craignent un possible déplacement de supporters… du PSG "avec lesquels les Lyonnais entretiennent un fort antagonisme".

La Préfecture de l’Yonne a donc décidé d’interdire aux supporters lyonnais d’accéder au centre-ville d’Auxerre. "Seul l’accès au stade de l’Abbé Deschamps est autorités aux supporters de l’Olympique lyonnais se rendant en tribune visiteur", précise l'arrêté préfectoral.

Les cars et minibus transportant les Lyonnais seront escortés par les forces de l’ordre jusqu’au stade, afin de prévenir tout incident.