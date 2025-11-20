Déplacement encadré pour les supporters de l’OL à Auxerre dimanche

Mais ce déplacement sera strictement encadré. La Préfecture de l’Yonne a publié un arrêté afin de "prévenir des troubles graves à l’ordre public". Car les autorités craignent un possible déplacement de supporters… du PSG "avec lesquels les Lyonnais entretiennent un fort antagonisme".
La Préfecture de l’Yonne a donc décidé d’interdire aux supporters lyonnais d’accéder au centre-ville d’Auxerre. "Seul l’accès au stade de l’Abbé Deschamps est autorités aux supporters de l’Olympique lyonnais se rendant en tribune visiteur", précise l'arrêté préfectoral.
Les cars et minibus transportant les Lyonnais seront escortés par les forces de l’ordre jusqu’au stade, afin de prévenir tout incident.
Interdiction du centre-ville d'#Auxerre aux supporters de l'#OL et accès au stade en convoi obligatoire pour AJA-OL dimanche#AJAOL pic.twitter.com/iQEiXbWUCY— OL+ (@OL__Plus) November 20, 2025
Comme le dernier match dans l'yonne, rendez vous sur quel parking pour se battre ?Signaler Répondre
Et on affiche RESPECT dans l'enceinte des stades. Reflet de la société
La chasse a la galinette cendrée est une tradition du Bouchonnoy.Signaler Répondre
La chasse au sanglier est une tradition de la Drome.
La chasse aux Bad Gones est une tradition des aires d'autoroute autour de la région Parisienne
ben, pourquoi vouloir nous enlever l'essence même du foot, crétin!Signaler Répondre
Insupportable ces défis-affrontements provoqués par ces gens de la capitale,que fait mr nasser avec ces milliards,il n' a pas les moyens(sic) de faire dissoudre ces groupuscules désoeuvrés ?.....Signaler Répondre