Les Lyonnaises reçoivent les Alsaciennes à 21h ce samedi au Groupama Stadium. Après le match nul contre la Juventus ce mercredi en Ligue des champions, obtenu après une remontada, les Fenottes ont disposé de deux jours pour se préparer pour cette nouvelle rencontre de Première Ligue. Mais Jonatan Giraldez s'attend à un match différent : "Je pense qu'on a la capacité de jouer contre un bloc bas. La réalité, c’est que lors du dernier match nous avons donné beaucoup d’opportunités à l’équipe adverse. Nous avons pris trois buts. Mais nous marquons beaucoup aussi. En revanche, on doit s’améliorer défensivement".

L'objectif sera donc de profiter de ce match pour relancer la dynamique de victoires, avant la trêve internationale : "On a toujours confiance, on est en première position dans le championnat et la situation en Ligue des champions est bonne. La préparation est la même, et la réaction après est la même aussi. Je suis très content de l’évolution de cette équipe. Mais on a une bonne opportunité contre Strasbourg pour changer la dynamique et gagner tous les matchs".

Comme souvent avec l’entraîneur espagnol, le groupe devrait tourner face aux Strasbourgeoises qui occupent actuellement la 6ᵉ place au classement.