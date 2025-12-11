Manchester United-OL Lyonnes : les Fenottes vengent les hommes (0-3)

Sur la pelouse anglaise pour une nouvelle journée de Ligue des Champions, OL Lyonnes a facilement battu son adversaire (0-3).

Tabitha Chawinga a ouvert le score à la 12e minute (0-1). Se contentant de gérer sa courte avance, Lyon crucifiait Manchester en fin de rencontre, avec un doublé de Melchie Dumornay à la 81e et 90e.

Score final : 0-3 et une première place européenne toujours partagée avec le FC Barcelone.

OL Lyonnes, invaincu toutes compétitions confondues, enchaînera samedi après-midi au Havre.