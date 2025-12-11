OL Lyonnes

Manchester United-OL Lyonnes : les Fenottes vengent les hommes (0-3)

Si Manchester United est un traumatisme pour les supporters de l'OL, les Fenottes n'ont pas tremblé ce mercredi soir.

Sur la pelouse anglaise pour une nouvelle journée de Ligue des Champions, OL Lyonnes a facilement battu son adversaire (0-3).

Tabitha Chawinga a ouvert le score à la 12e minute (0-1). Se contentant de gérer sa courte avance, Lyon crucifiait Manchester en fin de rencontre, avec un doublé de Melchie Dumornay à la 81e et 90e.

Score final : 0-3 et une première place européenne toujours partagée avec le FC Barcelone.

OL Lyonnes, invaincu toutes compétitions confondues, enchaînera samedi après-midi au Havre.

