L'actu de l'OL

L’OL devant la DNCG pour valider les efforts financiers

L’OL devant la DNCG pour valider les efforts financiers
L’OL devant la DNCG pour valider les efforts financiers - Lyon Foot

Journée chargée pour Michele Kang et Michael Gerlinger.

Alors que Lyon affronte ce jeudi soir les Go Ahead Eagles en Ligue Europa, les dirigeants lyonnais sont auditionnés à Paris. Après Rennes, Auxerre ou encore le PSG, c’est au tour de l’OL d’être convoqué devant la DNCG.

Dans le cadre du réexamen de la situation des clubs au titre de la saison sportive 2025-2026, la Commission de Contrôle des Clubs Professionnels va se pencher ce jeudi sur le dossier de l’OL, qui avait frôlé la relégation la saison dernière.

Si le club a récemment dévoilé un bilan négatif à hauteur de 201,2 millions d'euros, la DNCG devrait plutôt se pencher sur les efforts consentis cet été et depuis par la nouvelle direction.

Après les nombreux sacrifices réalisés pour alléger la masse salariale et les joueurs vendus, la direction de l’OL aborde donc de façon plus sereine ce nouveau rendez-vous devant le gendarme financier. Une audience qui donnera probablement de nouvelles orientations pour le mercato hivernal, même si un encadrement des transferts reste probable.

Tags :

DNCG

OL

1 commentaire
Laisser un commentaire
avatar
Sans probleme le 11/12/2025 à 09:20

Considérée comme l’une des femmes les plus influentes, elle va passer son oral haut la main…

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Foot, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Foot est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.