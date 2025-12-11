L’OL devant la DNCG pour valider les efforts financiers

Alors que Lyon affronte ce jeudi soir les Go Ahead Eagles en Ligue Europa, les dirigeants lyonnais sont auditionnés à Paris. Après Rennes, Auxerre ou encore le PSG, c’est au tour de l’OL d’être convoqué devant la DNCG.

Dans le cadre du réexamen de la situation des clubs au titre de la saison sportive 2025-2026, la Commission de Contrôle des Clubs Professionnels va se pencher ce jeudi sur le dossier de l’OL, qui avait frôlé la relégation la saison dernière.

Si le club a récemment dévoilé un bilan négatif à hauteur de 201,2 millions d'euros, la DNCG devrait plutôt se pencher sur les efforts consentis cet été et depuis par la nouvelle direction.

Après les nombreux sacrifices réalisés pour alléger la masse salariale et les joueurs vendus, la direction de l’OL aborde donc de façon plus sereine ce nouveau rendez-vous devant le gendarme financier. Une audience qui donnera probablement de nouvelles orientations pour le mercato hivernal, même si un encadrement des transferts reste probable.