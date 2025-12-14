Face au Havre, l’OL a "besoin de gagner" pour bien conclure 2025 en Ligue 1

Trois jours seulement après sa victoire face au Go Ahead Eagles, les Lyonnais reçoivent Le Havre ce dimanche à 15h pour le compte de la 16e journée de Ligue 1. Avec un objectif clair : "faire un bon match et gagner", selon les mots de Paulo Fonseca.

L’entraineur lyonnais l’a dit et répété. Avec une seule victoire en six matchs, son équipe a "besoin de gagner". Mais Paulo Fonseca s’attend à un match accroché face à un adversaire qui n’a plus gagné depuis cinq rencontres : "Le Havre est une équipe compliquée. Nous ne savons pas comment sera le match. Nous devons aussi faire attention à la condition physique de l’équipe pour bien gérer le temps et le match, mais nous ne savons pas comment il se déroulera", a expliqué le coach, qui alignera d’entrée Corentin Tolisso, malgré la fatigue et l’enchainement des matchs.

D’ailleurs, cette rencontre a été préparée avec "du repos et de la vidéo". Et en observant les joueurs du Havre, Paulo Fonseca s’attend à une "équipe rapide" : "C’est l’une des équipes les plus dangereuses en contre-attaque, avec trois attaquants rapides", a analysé le Portugais.

Les Lyonnais vont donc mettre leurs dernières forces dans ce dernier match de championnat avant la trêve hivernale, pour ne pas se laisser décrocher par le wagon de tête qui compte 5 points d’avance.