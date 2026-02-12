OL-Nice : déplacement encadré pour les supporters azuréens

Le parcage visiteurs du Groupama Stadium ne fera pas le plein ce week-end. À l’occasion de la rencontre entre l’Olympique Lyonnais et l’OGC Nice, la préfecture du Rhône a décidé de limiter la présence des supporters niçois par le biais d’un arrêté préfectoral.

Cette décision, prise à la suite d’une réunion organisée en milieu de semaine, vise à encadrer strictement le déplacement des Aiglons. Une jauge maximale sera imposée dans le secteur réservé aux visiteurs, réduisant ainsi le nombre de supporters autorisés à faire le voyage.

Seuls les fans effectuant le déplacement en bus officiels depuis la Côte d’Azur seront admis. Ils seront escortés par les forces de l’ordre à leur arrivée dans la métropole lyonnaise, puis lors de leur départ. Il leur sera également interdit de circuler en centre-ville ou aux abords du stade en dehors du cadre strictement organisé.