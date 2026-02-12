Autour du club

OL-Nice : déplacement encadré pour les supporters azuréens

OL-Nice : déplacement encadré pour les supporters azuréens
OL-Nice : déplacement encadré pour les supporters azuréens - OGC Nice DR

Les supporters seront autorisés au Groupama Stadium, mais sous certaines conditions…

Le parcage visiteurs du Groupama Stadium ne fera pas le plein ce week-end. À l’occasion de la rencontre entre l’Olympique Lyonnais et l’OGC Nice, la préfecture du Rhône a décidé de limiter la présence des supporters niçois par le biais d’un arrêté préfectoral.

Cette décision, prise à la suite d’une réunion organisée en milieu de semaine, vise à encadrer strictement le déplacement des Aiglons. Une jauge maximale sera imposée dans le secteur réservé aux visiteurs, réduisant ainsi le nombre de supporters autorisés à faire le voyage.

Seuls les fans effectuant le déplacement en bus officiels depuis la Côte d’Azur seront admis. Ils seront escortés par les forces de l’ordre à leur arrivée dans la métropole lyonnaise, puis lors de leur départ. Il leur sera également interdit de circuler en centre-ville ou aux abords du stade en dehors du cadre strictement organisé.

Tags :

OL

Supporters

OL-Nice

0 commentaire
Laisser un commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Foot, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Foot est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.