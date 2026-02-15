OL Lyonnes

Coupe LFFP : OL Lyonnes domine Dijon et valide son billet pour la finale

Les Fenottes ont su faire la différence pour s’imposer largement à Dijon.

En déplacement en Côte-d’Or pour la demi-finale de la Coupe LFFP, l’OL Lyonnes s’est imposé face au DFCO (0-4) ce samedi et disputera la première finale de la compétition le 14 mars prochain à Abidjan.

Pourtant, le scénario n’avait rien d’évident. Surprises par l’entame ambitieuse des Dijonnaises, les joueuses de Jonatan Giraldez ont d’abord subi. Le couloir droit d’Ashley Lawrence a notamment été ciblé, la Canadienne écopant rapidement d’un avertissement.

Mais comme souvent dans les grands rendez-vous, l’expérience lyonnaise a parlé. Sur un pressing efficace, Ada Hegerberg a provoqué l’erreur défensive avant d’ouvrir le score (16e). La Norvégienne a ensuite doublé la mise en véritable renarde des surfaces, profitant d’une frappe repoussée de Dumornay (33e). Deux éclairs qui ont totalement inversé la dynamique d’une première période compliquée, marquée aussi par la sortie sur blessure d’Alice Sombath(18e).

Une seconde période mieux maîtrisée

Avec deux buts d’avance à la pause, l’OL Lyonnes a abordé la deuxième mi-temps avec davantage de maîtrise. Face à des Dijonnaises entreprenantes, mais sonnées, les coéquipières de Lindsey Heaps ont su contrôler les débats.

Selma Bacha a corsé l’addition à l’heure de jeu, enroulant parfaitement un corner au premier poteau (65e). En fin de rencontre, Marie-Antoinette Katoto, entrée en jeu, a conclu le festival lyonnais d’un geste inspiré sur un centre venu du côté gauche.

Score final : 0-4. Le 14 mars à Abidjan, l’OL Lyonnes retrouvera le PSG en finale de la Coupe LFFP avec l’ambition d’inscrire son nom au palmarès de cette première édition.

