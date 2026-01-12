OL Lyonnes

Comme pour la Coupe LFFP, OL Lyonnes affrontera Marseille en Coupe de France

Comme pour la Coupe LFFO, OL Lyonnes affrontera Marseille en Coupe de France - DR

OL Lyonnes connait son prochain adversaire en Coupe de France.

Après avoir éliminé St Etienne en 16e de finale de la coupe nationale, les Lyonnaises iront dans le Sud de la France pour valider leur ticket pour les quarts de finale.

Le tirage au sort a eu lieu ce lundi. 

OL Lyonnes affrontera Marseille en 8e de finale de la Coupe de France. Le match aura lieu le week-end du 24 janvier.

Hasard du tirage au sort, les Lyonnaises ont hérité du même adversaire qu’en quarts de finale de Coupe LFFP. La rencontre aura lieu une dizaine de jours plus tard, le 4 février, au Groupama OL Training Center.

