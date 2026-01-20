La joueuse de 19 ans, victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche au début de la saison, vient de prolonger son contrat pour deux saisons supplémentaires avec OL Lyonnes, jusqu’en juin 2029.

Formée à l’Academy et professionnelle depuis l’âge de 16 ans, Liana Joseph avait été prêtée la saison dernière au Racing Club de Strasbourg.

"Cette nouvelle prolongation entre OL Lyonnes et Liana témoigne de la confiance mutuelle entre le club et la joueuse", précise le club, qui "poursuit l’accompagnement de Liana dans sa rééducation, convaincu qu’elle retrouvera les terrains et son meilleur niveau dans les mois à venir".