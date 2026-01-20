OL Lyonnes

OL Lyonnes : Liana Joseph prolonge jusqu'en 2029 (officiel)

OL Lyonnes : Liana Joseph prolonge jusqu'en 2029 (officiel)
OL Lyonnes : Liana Joseph prolonge jusqu'en 2029 - DR

Présentée comme un grand espoir du football français, Liana Joseph veut écrire son futur à Lyon.

La joueuse de 19 ans, victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche au début de la saison, vient de prolonger son contrat pour deux saisons supplémentaires avec OL Lyonnes, jusqu’en juin 2029.

Formée à l’Academy et professionnelle depuis l’âge de 16 ans, Liana Joseph avait été prêtée la saison dernière au Racing Club de Strasbourg. 

"Cette nouvelle prolongation entre OL Lyonnes et Liana témoigne de la confiance mutuelle entre le club et la joueuse", précise le club, qui "poursuit l’accompagnement de Liana dans sa rééducation, convaincu qu’elle retrouvera les terrains et son meilleur niveau dans les mois à venir".

Tags :

Liana Joseph

OL Lyonnes

prolongation de contrat

0 commentaire
Laisser un commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Foot, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Foot est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.