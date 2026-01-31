Depuis plusieurs semaines, Paulo Fonseca martelait le besoin d’un véritable numéro 9 pour compléter son effectif. Ce week-end, ses dirigeants lui ont apporté la réponse attendue.

Roman Yaremchuk est attendu ce dimanche à Lyon afin de passer sa visite médicale, rapporte l'Équipe. L’avant-centre de 30 ans doit s’engager lundi avec l’Olympique lyonnais dans le cadre d’un prêt jusqu’à la fin de saison, conclu avec l’Olympiakos. L’opération inclut une option d’achat non obligatoire estimée à environ 4 millions d’euros.

International ukrainien expérimenté, Roman Yaremchuk compte 65 sélections pour 17 buts avec son pays. Un joueur suivi de longue date par le staff lyonnais, et dont le profil correspond aux attentes actuelles : puissant (1,91 m), présent dans la surface et capable d’apporter une vraie alternative offensive.

Sous contrat avec le club grec jusqu’en juin 2028, l’attaquant vient renforcer un secteur offensif sollicité sur tous les tableaux. Un renfort jugé nécessaire pour permettre à l’OL de mener de front ses trois compétitions jusqu’au printemps.

À noter que ce mouvement s’inscrit dans un jeu de chaises musicales offensif : Martin Satriano a, lui, été prêté à Getafe cet hiver, libérant une place dans la rotation.