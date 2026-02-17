Retour en vue pour les Bleus au Stade de France ? la FFF va signer le contrat du Lyonnais GL Events

Le président de la Fédération française de football, Philippe Diallo, a annoncé ce mardi que la FFF allait signer un contrat avec GL Events, basé à Lyon et dirigé par Olivier Ginon.

Le groupe lyonnais est désormais le concessionnaire de l’enceinte et n’avait pas encore signer de contrat avec la 3F.

"C’est une bonne nouvelle. Il y a un point important, c’est évidemment l’amélioration sensible des conditions économiques qui feront que là où nous étions dans une situation de perte, nous allons dégager des résultats positifs lorsque l’équipe de France participera à des matches au Stade de France", a commenté Philippe Diallo.

Avec ce contrat signé dans quelques jours entre la FFF et GL Events, le loyer sera notamment indexé sur les recettes billetterie. Jusqu’à présent, la fédération payait deux millions d’euros pour quatre matchs organisés au Stade de France.

Quelques précisions ont également été données : "Il y a une période entre maintenant et la fin des travaux au Stade de France (2030) qui vont être engagés par GL Events, avec une liberté pour la fédération de localiser ou non ses matches à Saint-Denis. Lorsque les travaux auront été achevés, il y a une période où nous nous sommes donnés comme obligation de localiser, sur un espace de deux saisons, huit de nos matches au Stade de France. Deux finales de Coupe de France et six matches de l’équipe de France".

Le dernier match des Bleus à Saint-Denis remonte à mars 2025. Si le contrat est bel et bien signé entre la fédération et le groupe événementiel lyonnais, Kylian MBappé et ses coéquipiers pourraient retrouver leur enceinte en octobre prochain pour la Ligue des Nations.