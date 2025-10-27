Equipe de France : Pauline Peyraud-Magnin (ex-OL féminin) menacée de mort après l’Euro

Dans une interview accordée à l’Equipe, la gardienne de but de l’équipe de France confie avoir été menacée de mort : "J’ai reçu la vidéo, en gif d'une personne se faisant égorger et on m'écrivait qu'on allait faire pareil avec moi", explique la joueuse née à Lyon et formée à l’OL. "J'ai été choquée quelques semaines à cause de cette vidéo", poursuit la gardienne qui a "déjà reçu des menaces de mort après des matchs de l'équipe de France et en club".

Pauline Peyraud-Magnin revient aussi sur les "choses malveillantes et homophobes" qu’elle a subies sur les réseaux sociaux.

"Vous pouvez avoir de la déception, de la colère, tous ces sentiments-là, mais ça ne doit pas aller au-delà. Ça fait rire les gens mais imaginez, vous, juste une seconde, que vous êtes pris dans une polémique, avec votre téléphone qui sonne dans tous les sens, votre famille qui vous appelle, votre mère qui pleure parce qu'on dit des choses sur vous", a affirmé la gardienne au quotidien sportif, alors que l’équipe de France retrouve l’Allemagne ce mardi en demi-finale retour de la Ligue des Nations.