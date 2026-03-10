OL Lyonnes

"C’est formidable de partager ce moment avec vous" : Christiane Endler célèbre la naissance de sa fille avec ses coéquipières d’OL Lyonnes

Devenue maman en ce mois de mars, Christiane Endler a pu célébrer la naissance de sa fille avec ses coéquipières.

Alors que l’ensemble du groupe était réuni ce lundi au retour de la trêve internationale, Wendie Renard a remis un cadeau à la gardienne chilienne au nom de toute l’équipe. Un geste qui a visiblement touché l’internationale, dont la compagne a mis au monde une petite Mila. 

"Merci à tous d’être ici et pour ce cadeau. C’est formidable de partager ce moment avec vous tous et de pouvoir prendre soin d’un être si petit. Tout cela va nous aider car nous n’étions pas prêtes à ce qu’elle arrive aussi tôt. On est très contente et le bébé va bien donc c’est le plus important", a réagi Christiane Endler.

