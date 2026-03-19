OL-Celta Vigo : "Si on perd, ce sera décisif"

Si l’OL n’a pas su faire la différence au match aller face au Celta Vigo, les Lyonnais devront élever leur niveau pour venir à bout d’une formation espagnole solide. Ce jeudi à 18h45, les hommes de Paulo Fonseca reçoivent le sixième de Liga au Groupama Stadium pour un huitième de finale retour de Ligue Europa qui s’annonce particulièrement intense.

Malgré le résultat frustrant à l’aller, le technicien portugais retient du positif, tout en pointant les axes d’amélioration : "Je pense qu’on a fait un bon match contre le Celta, nous avons dû gérer deux situations défensives. Mais nous devons être plus agressifs et faire des fautes pour empêcher les contre-attaques. Pour moi, on doit être plus intelligents dans ces moments et fermer immédiatement les possibilités de transition. En ce moment, cette compétition est à élimination directe. On sait que si on perd, ce sera décisif. Mais nous n’avons pas besoin de faire un travail spécial. On a parlé avec les joueurs : c’est une compétition importante pour nous. Nous avons la chance de recevoir au retour et tout le monde comprend les enjeux. Il n’y a pas de raison d’être négatif".

Le coach se méfie également de la capacité d’adaptation du Celta Vigo, une équipe difficile à lire : "C’est une des raisons pour lesquelles j’aime leur façon de jouer : ils peuvent changer des joueurs sans que cela n’impacte leur style. Les qualités restent les mêmes. Peu importe qui joue, nous devons surtout nous concentrer sur la manière dont ils évoluent".

Même prudence du côté de Moussa Niakhaté, qui s’attend à un combat : "Ça va être un match très important où on aura besoin de nos supporters. Je suis confiant, mais ce sera compliqué face à une belle équipe. Ils vont venir avec une mentalité dure, forte. C’est une équipe capable de bien attaquer. Il faudra être très vigilants et très concentrés. Ce sera à nous de faire le travail, nous en sommes capables".

Dans une ambiance qui s’annonce bouillante au Groupama Stadium, l’OL n’a désormais plus le droit à l’erreur. Une qualification est en jeu, et avec elle, une partie de la saison lyonnaise.