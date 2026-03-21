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OL Lyonnes en répétition générale à Fleury avant la Ligue des Champions

OL Lyonnes en répétition générale à Fleury avant la Ligue des Champions
OL Lyonnes en répétition générale à Fleury avant la Ligue des Champions - DR

Les joueuses d’OL Lyonnes enchainent avec une troisième rencontre en une semaine.

Après avoir remporté la coupe LFFP le week-end dernier, puis dominé Le Havre en coupe de France mercredi, les Lyonnaises se déplacent sur la pelouse de Fleury ce samedi à 21h dans le cadre de la 18e journée de championnat. 

Face à des Franciliennes actuellement cinquièmes de Première Ligue, Ada Hegerberg et ses coéquipières vont tenter de peaufiner leur jeu à quelques jours de retrouver la Ligue des Champions.

Si les Fenottes sont d’ores et déjà assurées de finir à la première place du championnat avant le début des play-offs, l’objectif pour Jonatan Giraldez sera de préparer au mieux une échéance nettement plus importante. Il s’agit du déplacement à Wolfsburg prévu mardi soir en quart de finale aller de Ligue des Champions.

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