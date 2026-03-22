A Fleury, OL Lyonnes assure l'essentiel (0-2)

Mission réussie pour Jonatan Giraldez et les Fenottes. Ce samedi soir, OL Lyonnes se déplaçait à Fleury pour une nouvelle étape de son marathon effrénée. De retour de Côte d'Ivoire après avoir remporté la Coupe LFFP contre le PSG, et à quelques jours du déplacement à Wolfsburg en Ligue des Champions, Lyon devait gérer ce retour au championnat avec précaution.

A la 35e minute, Ada Hegerberg semblait dévier un centre de Melchie Dumornay pour ouvrir le score (0-1). Et juste avant la mi-temps, Kadidiatou Diani creusait l'écart, là aussi sur un centre repris victorieusement devant Constance Picaud (0-2).

OL Lyonnes se contentait ensuite de gérer son avance et préservait sa cage inviolée.

A noter la 100e apparition d'Alice Sombath sous le maillot lyonnais.

Place désormais au quart de finale aller de Ligue des Champions mardi soir en Allemagne face à Wolfsburg.