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Saint-Priest – Nîmes : des supporters attaqués après la rencontre de N2

Saint-Priest – Nîmes : des supporters attaqués après la rencontre de N2
Saint-Priest – Nîmes : des supporters attaqués après la rencontre - DR

Nouvelle scène de violence en marge d’un match de football dans l’agglomération lyonnaise. 

Des affrontements ont éclaté samedi soir dans le centre-ville de Saint-Priest après le match entre le club de N2 et le Nîme Olympique.

Selon le Progrès, les faits se sont déroulés samedi soir après la défaite de l’AS Saint-Priest face à Nîmes. Alors que les supporters nîmois regagnaient leur bus, une cinquantaine d’individus cagoulés auraient fait irruption avant de les attaquer dans ce qui ressemble fortement à un guet-apens. 

La police est intervenue pour mettre fin aux affrontements. Selon le quotidien régional, les forces de l’ordre ont dû escorter le bus nîmois jusqu’à l’autoroute pour éviter de nouveaux débordements. 

Les incidents n’ont pas fait de blessés. 

Sur les réseaux sociaux, aucune allusion n’a été faite par le club concernant ces incidents. Malgré tout, une publication évoque ce match. L’AS St Priest "remercie les supporters pour leur soutien lors de ce match et pendant toute la saison". 

A noter que Nîmes recevra la semaine prochaine une autre équipe de l'agglomération lyonnaise, à savoir le GOAL FC.

Tags :

AS St Priest

Nîmes Olympique

2 commentaires
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So Foot le 23/03/2026 à 17:09

Un sport apaisé ...

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Gabin69 le 23/03/2026 à 17:05

Vous faites du réchauffé, déjà eu un article là-dessus

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