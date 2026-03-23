Saint-Priest – Nîmes : des supporters attaqués après la rencontre de N2

Des affrontements ont éclaté samedi soir dans le centre-ville de Saint-Priest après le match entre le club de N2 et le Nîme Olympique.

Selon le Progrès, les faits se sont déroulés samedi soir après la défaite de l’AS Saint-Priest face à Nîmes. Alors que les supporters nîmois regagnaient leur bus, une cinquantaine d’individus cagoulés auraient fait irruption avant de les attaquer dans ce qui ressemble fortement à un guet-apens.

La police est intervenue pour mettre fin aux affrontements. Selon le quotidien régional, les forces de l’ordre ont dû escorter le bus nîmois jusqu’à l’autoroute pour éviter de nouveaux débordements.

Les incidents n’ont pas fait de blessés.

Sur les réseaux sociaux, aucune allusion n’a été faite par le club concernant ces incidents. Malgré tout, une publication évoque ce match. L’AS St Priest "remercie les supporters pour leur soutien lors de ce match et pendant toute la saison".

A noter que Nîmes recevra la semaine prochaine une autre équipe de l'agglomération lyonnaise, à savoir le GOAL FC.