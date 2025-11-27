Après des minibus incendiés, des tags retrouvés sur les installations de l'AS Saint-Priest

Des tags ont été retrouvés lundi sur les installations du club. L’AS St Priest évoque "des insultes taguées sur les murs, visant le coach de l’équipe réserve, son adjoint et la direction".

"Ces actes n’ont aucune place dans notre institution, ni dans le football en général", a écrit l’AS St Priest sur les réseaux sociaux.

"Nos éducateurs, nos bénévoles, nos dirigeants et l’ensemble du staff œuvrent chaque jour avec engagement, respect et passion, pour offrir aux enfants, aux joueurs un cadre de progression et pour représenter dignement nos couleurs", peut-on également lire.

L’AS St Priest évoque un cas isolé et dit avoir reçu le soutien de la Ville. On ne sait pas encore si une plainte a été déposée.

Fin octobre déjà, l'AS St Priest avait été visé par un incendie volontaire. Six minibus du club avaient été incendiés devant le stade Jacques-Joly le soir d'Halloween. Une enquête avait été ouverte.