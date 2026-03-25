John Textor attaque l'OL en justice dans l'affaire des transferts fantômes

Mis sur la touche par Eagle, l'homme d'affaires américain, toujours à la tête de Botafogo, a annoncé vouloir attaquer l'OL en justice dans l'affaire des transferts fantômes des Brésiliens Luiz Henrique et Igor Jesus. Des transferts entre Botafogo et Lyon qui n'avaient jamais abouti, et initiés par John Textor lui-même.

L'ancien président lyonnais et Botafogo ont annoncé qu'une procédure judiciaire allait être prochainement engagée pour le recouvrement de dettes impayées.

"Botafogo a déjà engagé des poursuites judiciaires contre Eagle et va engager des poursuites judiciaires contre l’OL afin de récupérer les sommes qui lui sont dues", indique un communiqué du club de Botafogo, désormais en grande difficultés financières et interdit de recrutement par la FIFA.

Reste à savoir si cette procédure judiciaire a des chances d'aboutir et quel impact cela pourrait avoir sur le club désormais dirigé par Michele Kang.