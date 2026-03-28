OL Lyonnes à Strasbourg pour relancer la machine 

Après avoir concédé leur première défaite de la saison mardi face à Wolfsburg en Ligue des Champions, les Lyonnaises se déplacent à Strasbourg ce samedi dans le cadre du championnat.

Pour cette rencontre, Jonatan Giraldez a décidé de laisser de nombreuses cadres au repos, notamment Christiane Endler, Selma Bacha, Wendie Renard ou encore Tabitha Chawinga. Ce match restera tout de même l'occasion de travailler les secteurs qui n’ont pas fonctionné face aux Allemandes mardi avec l’objectif de relancer une bonne dynamique.

Mais pas question de trop penser à la future confrontation européenne prévue jeudi au Groupama Stadium, au risque de passer à côté de ce match.

La rencontre débutera à 18h.