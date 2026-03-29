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OL Lyonnes accroché à Strasbourg (2-2) : des doutes persistants avant Wolfsburg

OL Lyonnes accroché à Strasbourg (2-2) : des doutes persistants avant Wolfsburg
OL Lyonnes à Strabsourg pour relancer la machine - DR

Avec un effectif largement remanié, les habituelles remplaçantes avaient une belle carte à jouer.

En déplacement à Strasbourg pour la 19e journée de Première Ligue, l’OL Lyonnes espérait retrouver de la confiance après son revers face à Wolfsburg en Ligue des champions (1-0). Mais les joueuses de Jonatan Giráldez ont dû se contenter d’un match nul (2-2), au terme d’une rencontre marquée par des approximations défensives et un manque d’efficacité.

Malgré une entame timide, les Lyonnaises se procuraient plusieurs situations intéressantes sans parvenir à concrétiser. Et comme souvent dans ce type de scénario, elles étaient punies sur la première occasion adverse. Sur coup franc, Bruna Lourenço profitait d’un marquage laxiste pour ouvrir le score (21e).

La réaction ne tardait pas. Korbin Shrader, déjà dangereuse quelques minutes auparavant, remettait les deux équipes à égalité d’une demi-volée maîtrisée (25e ; 1-1). Avant la pause, l’OL poussait sans réussite, à l’image d’une tête de Marie-Antoinette Katoto sauvée sur sa ligne.

Au retour des vestiaires, les Lyonnaises tentaient d’accélérer sans réellement faire la différence. Le manque de précision dans les derniers mètres empêchait les leaders du championnat de prendre l’avantage. Et une nouvelle fois, les errements défensifs coûtaient cher : Amber Barrett profitait d’un espace pour redonner l’avantage à Strasbourg (76e ; 2-1).

Dos au mur, l’OL Lyonnes réagissait encore. Lily Yohannes égalisait rapidement sur un tir contré (81e ; 2-2), évitant une deuxième défaite consécutive. Mais la fin de match, trop timide, ne permettait pas aux Rhodaniennes d’aller chercher la victoire.

Si ce résultat n’a pas d’impact comptable majeur en championnat, il laisse apparaître plusieurs fragilités à quelques jours du match retour contre Wolfsburg.

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