OL : Ruben Kluivert, Ainsley Maitland-Niles et Noham Kamara de retour avant Angers ? 

Alors que l’Olympique Lyonnais traverse une période compliquée, marquée par les blessures et les contre-performances, quelques signaux positifs commencent à apparaître à l’approche du déplacement à Angers.

Malgré la mauvaise nouvelle concernant Malick Fofana, forfait pour cette rencontre, le staff lyonnais pourrait enregistrer plusieurs retours importants. En ce début de semaine, Ruben Kluivert, Ainsley Maitland-Niles et Noham Kamara ont été aperçus à l’entraînement collectif, après plusieurs semaines passées à travailler individuellement.

Éloignés des terrains depuis plusieurs semaines, ces joueurs manquent encore de rythme. Ruben Kluivert, notamment, n’a plus joué depuis fin février, tandis que l'Anglais est absent depuis début mars. Mais leur présence dans le groupe pourrait offrir des solutions supplémentaires, sans pour autant garantir un rôle majeur dès ce week-end.

Avec un calendrier désormais allégé, Paulo Fonseca va pouvoir mieux gérer les joueurs absents et réintégrer progressivement ses joueurs. La trêve internationale semble également avoir permis à certains de récupérer physiquement et mentalement.

Reste désormais à savoir dans quelle mesure ces joueurs pourront être utilisés dès le déplacement à Angers.