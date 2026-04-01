Avec 423 millions d’euros de recettes, l’Academy de l’OL parmi les centres de formation les plus rentables

Un rapport de l’Observatoire du football CIES montre que l’Academy de l’OL est le quatrième centre de formation le plus rentable depuis 2016.
Dans ce rapport, sont présentés les cent clubs au monde dont le transfert de joueurs issus du centre de formation a le plus rapporté lors des dix dernières années. Avec 423 millions d’euros de recettes, l’OL est le premier club français et se place juste derrière le Benfica, l’Ajax et Chelsea.
Depuis le 1er juillet 2016, les dirigeants lyonnais sont parvenus à boucler la vente de 31 joueurs formés à l’OL Academy, notamment Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso mais aussi Samuel Umtiti, et plus récemment Rayan Cherki, Bradley Barcola, Maxence Caqueret et Malo Gusto.
Sur les cinq dernières années, les ventes atteignent les 198 millions d’euros, indique l’Observatoire du football.
Avec l’éclosion cette année de Khalis Merah, Rémi Himbert ou encore de Steeve Kango, l’OL Academy espère pouvoir encore capitaliser sur ses jeunes joueurs.
A l'époque JMA faisait de l import/export de joueurs pour boucher les trous .les associés et banques en ont eu marre et on dit stop . Textor n a fait que creuser le trou en enfumant tout le monde.Ce n est plus le problème des associés et banques qui grâce au fond de pension Ares ont soit arrêté les pertes soit récupéré leurs billes. Textor a écrit une autre histoire.Signaler Répondre
le plus rentable ou monde mais avec les résultats sportifs le plus nul ou monde Aulas a ruiner le club avant de partirSignaler Répondre
Textor rends le pognon !Signaler Répondre
et 400M de dette.Signaler Répondre