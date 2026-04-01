"Il m’a laissé dans une ruine absolue" : Pape Cheikh Diop (ex-OL) confie avoir été arnaqué par un proche

L’ancien joueur de l’OL, qui joue désormais dans un club de division régionale en Espagne, explique avoir connu une longue descente aux enfers.

Dans une interview accordée au média espagnol AS, Pape Cheikh Diop confie avoir été victime d’une escroquerie qui l’a laissé sans argent : "Il y a trois ans environ, en arrivant à l’Aris Salonique, quelqu’un de ma famille à qui je faisais totale confiance m’a tout pris. Il a pris l’argent que j’avais dans la banque, mes biens, et m’a ruiné. Ce fut très rapide, et quand je m’en suis rendu compte, je n’avais plus rien. Ma mère m’a demandé de ne pas donner son nom, mais il était comme un père pour moi", raconte le milieu de terrain arrivé à Lyon en 2017.

"J’ai grandi avec lui parce que mon père biologique m’avait abandonné quand j’avais un an. Ce n’était pas quelqu’un qui avait mon sang, mais il était, comme mon père et il m’a accompagné toute ma carrière. Je faisais ce qu’il me disait et j’avais pleinement confiance. Ce fut un choc énorme et une surprise très désagréable", a poursuivi l’international.

Et l’ancien Lyonnais de poursuivre : "J’ai signé un document qui l’autorisait à agir et signer en mon nom. Ce fut une grosse erreur de ma part, mais jamais je n’imaginais que quelque chose comme ça allait arriver. Il m’a volé des maisons, des voitures, de l’argent. Même à mon pire ennemi, je ne lui souhaite pas de vivre ça, maintenant je vais avoir énormément de mal à faire confiance aux gens. J’ai porté plainte, mais personne ne sait où il est. Il a disparu. Moi j’étais au Sénégal, j’ai essayé de régler certains problèmes et faire de la paperasse, mais je n’ai plus rien".

Pape Cheikh Diop confie "devoir recommencer à zéro" : "Il m’a laissé dans une ruine absolue. J’ai 0 euro en banque. J’avais gagné de l’argent et j’avais économisé plusieurs millions, mais il m’a tout pris".