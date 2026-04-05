Angers-OL : Lyon, ce dominateur stérile (0-0)

Après une trêve internationale qui a permis à certains de recharger les batteries, mais à d'autres comme Endrick et Tanner Tessmann de jouer à l'autre bout du monde, l'OL retrouvait les pelouses de Ligue 1 ce dimanche à Angers.

A la recherche d'une victoire depuis le 15 février, l'équipe de Paulo Fonseca se devait de prendre les trois points nécessaires pour retrouver provisoirement la 3e place du championnat, avant Monaco-Marseille en clôture de la 28e journée.

La première période était largement lyonnaise. Mais comme souvent ces dernières semaines, la domination des coéquipiers de Corentin Tolisso était stérile. Afonso Moreira avait du jus mais multipliait les mauvais choix, notamment sur corner. Systématiquement, les centres et les tentatives terminaient dans les gants d'Hervé Koffi.

Dominik Greif était plutôt tranquille, même si Angers s'invitait parfois dans le camp lyonnais.

La fatigue, cette mauvaise excuse

La seconde mi-temps débutait sur les chapeaux de roues pour l'OL, avec notamment une occasion en or pour Pavel Sulc, trop court pour reprendre le centre d'Endrick.

Puis la fatigue s'emparait des joueurs rhodaniens, soudainement incapables de construire une action, de réaliser une bonne passe ou de finir une course.

Les minutes s'égrenaient et jamais Lyon ne semblait capable de marquer ce but qui aurait tout changé. Même l'entrée en jeu de la tour de contrôle ukrainienne Roman Yaremchuk et de la jeunesse avec Khalis Merah et Steeve Kango ne permettait pas de faire trembler les Angevins, qui verrouillaient le match nul (0-0).

Mauvaise opération comptable pour l'OL, 5e avec 2 points de retard sur Lille, 3e, et 1 sur l'OM, 4e avec un match à disputer.

Place à la préparation de la prochaine journée de Ligue 1 avec la réception au Groupama Stadium de Lorient dimanche 12 avril (20h45).

SCO Angers-Olympique Lyonnais 0-0 (0-0)

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