Angers-OL : Lyon, ce dominateur stérile (0-0)

Après une trêve internationale qui a permis à certains de recharger les batteries, mais à d'autres comme Endrick et Tanner Tessmann de jouer à l'autre bout du monde, l'OL retrouvait les pelouses de Ligue 1 ce dimanche à Angers.
A la recherche d'une victoire depuis le 15 février, l'équipe de Paulo Fonseca se devait de prendre les trois points nécessaires pour retrouver provisoirement la 3e place du championnat, avant Monaco-Marseille en clôture de la 28e journée.
La première période était largement lyonnaise. Mais comme souvent ces dernières semaines, la domination des coéquipiers de Corentin Tolisso était stérile. Afonso Moreira avait du jus mais multipliait les mauvais choix, notamment sur corner. Systématiquement, les centres et les tentatives terminaient dans les gants d'Hervé Koffi.
Dominik Greif était plutôt tranquille, même si Angers s'invitait parfois dans le camp lyonnais.
La fatigue, cette mauvaise excuse
La seconde mi-temps débutait sur les chapeaux de roues pour l'OL, avec notamment une occasion en or pour Pavel Sulc, trop court pour reprendre le centre d'Endrick.
Puis la fatigue s'emparait des joueurs rhodaniens, soudainement incapables de construire une action, de réaliser une bonne passe ou de finir une course.
Les minutes s'égrenaient et jamais Lyon ne semblait capable de marquer ce but qui aurait tout changé. Même l'entrée en jeu de la tour de contrôle ukrainienne Roman Yaremchuk et de la jeunesse avec Khalis Merah et Steeve Kango ne permettait pas de faire trembler les Angevins, qui verrouillaient le match nul (0-0).
Mauvaise opération comptable pour l'OL, 5e avec 2 points de retard sur Lille, 3e, et 1 sur l'OM, 4e avec un match à disputer.
Place à la préparation de la prochaine journée de Ligue 1 avec la réception au Groupama Stadium de Lorient dimanche 12 avril (20h45).
SCO Angers-Olympique Lyonnais 0-0 (0-0)
Avertissements :
Buts :
un peu plus de tolérance svp .Signaler Répondre
je commence à douter des qualités de Fonseca.. il est têtu et ne change rien depuis 20 matchs sans défaites .. Par exemple Endrick doit être meneur de jeu pas sur le côté ..Signaler Répondre
"Statut-sco",des points perdus ici et là vont finir par coûter un max en fin de saison quand l'heure des calculs,des comptes va venir......Signaler Répondre
90 min a pousser? ca doit etre douloureuxSignaler Répondre
Macho ou pas le foot féminin n'intéresse pas.Signaler Répondre
pourquoi no comantaire sur les filles ? honteux !!!Signaler Répondre
Da fonseca démission.Signaler Répondre
Dehors l'insulteur d''arbitre...
Heureusement que les filles sont là !!! les pauvres, elles ne font pas la une ! Pourtant, elles ont battu Strasbourg 6-0 !!! Ligue des Champions idem. Les filles de l’OL gagnent 4 - 0 et se retrouvent en demi-finale, on passe sous silence ! Pourquoi un tel écart de traitement dans la presse en général ! A peine macho les journalistes !Signaler Répondre
Quelle purge sa sent la fin ce groupe moisieSignaler Répondre
ce club ne gagne plus fin de saison chaotique l’héritage de Aulas fait mal au clubSignaler Répondre
Lyon c’est chaotique ..champion de France de possession de balle et dernier dans le jeux des passes et tjrs des passes yaremchuk est inexistant et on sort Endrick ..Signaler Répondre
il est grand temps de changer le coach ! le copain de Textor plombe les résultats comme son pote qui veux couler financièrement le club … un sacré binôme qui veut la mort de l OLSignaler Répondre