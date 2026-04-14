Les supporters de l’OL interdits de déplacement pour le choc face au PSG

Les supporters de l’OL ne pourront pas se rendre au Parc des Princes ce dimanche pour encourager leur équipe face au PSG lors du choc de la 30e journée de Ligue 1.

Un arrêté a été publié par la préfecture des Hauts-de-Seine et par la préfecture de polie de Paris pour "instituer un périmètre au sein duquel la présence de certaines catégories de supporters est réglementée".

Selon l’arrêté, entre 700 et 900 supporters, dont 300 à 500 ultras classés à risques sont susceptibles de faire le déplacement en région parisienne ce week-end.

Compte-tenu "du très fort contentieux historique entre les supporters de l’OL et ceux du PSG", les autorités ont décidé "d’interdire à toute personne se prévalant de la qualité de supporters de l’équipe de l’Olympique Lyonnais d’accéder au stade du Parc des Princes et de circuler ou stationner sur la voie publique sur le territoire de la Ville de Paris et de la commune de Boulogne-Billancourt".

Cette interdiction sera valable à partir du dimanche 19 avril 17h jusqu’au lundi 20 avril à 1h du matin.