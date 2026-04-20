Gift Orban (ex-OL) filmé en train de se battre avec un supporter après une défaite

L’attaquant de l’Hellas Vérone a littéralement pété les plombs après la défaite de son équipe face à l’AC Milan, dimanche.

Alors qu’il sortait du stade en voiture, l’ancien joueur de l’OL a refusé de s’arrêter pour prendre des photos et signer des autographes avec des supporters. L’un d’eux a alors donné un coup sur le véhicule de Gift Orban. Un geste que n’a pas apprécié le joueur, qui a quitté Lyon en janvier 2025.

L’attaquant est sorti de sa voiture pour se battre avec le supporter. La scène a été filmée et diffusée sur les réseaux sociaux.

L’Hellas Vérone a aussitôt réagi, condamnant cette bagarre : "Le club se dissocie fermement de tout comportement violent".

Pas sûr que cet incident plaide en faveur de Gift Orban pour que le club italien lève l’option d’achat fixée à 9 millions d’euros par Hoffenheim.