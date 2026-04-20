Anciens de l'OL

Gift Orban (ex-OL) filmé en train de se battre avec un supporter après une défaite

Gift Orban (ex-OL) filmé en train de se battre avec un supporter après une défaite
Gift Orban (ex-OL) filmé en train de se battre avec un supporter après une défaite - capture d'écran DR

Sale temps pour Gift Orban. 

L’attaquant de l’Hellas Vérone a littéralement pété les plombs après la défaite de son équipe face à l’AC Milan, dimanche. 

Alors qu’il sortait du stade en voiture, l’ancien joueur de l’OL a refusé de s’arrêter pour prendre des photos et signer des autographes avec des supporters. L’un d’eux a alors donné un coup sur le véhicule de Gift Orban. Un geste que n’a pas apprécié le joueur, qui a quitté Lyon en janvier 2025. 

L’attaquant est sorti de sa voiture pour se battre avec le supporter. La scène a été filmée et diffusée sur les réseaux sociaux. 

L’Hellas Vérone a aussitôt réagi, condamnant cette bagarre : "Le club se dissocie fermement de tout comportement violent".

Pas sûr que cet incident plaide en faveur de Gift Orban pour que le club italien lève l’option d’achat fixée à 9 millions d’euros par Hoffenheim.

Tags :

Gift Orban

bagarre

Hellas Verone

2 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
ah bon le 20/04/2026 à 15:05

Une scène surréaliste ? ? au foot ?????????

Signaler Répondre
avatar
Pas de mystere le 20/04/2026 à 14:39

Un "cadreur" comme celui-ci ..: je te le vire sur le champ vite fait bien fait.

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Foot, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Foot est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.