Gift Orban (ex-OL) filmé en train de se battre avec un supporter après une défaite

L’attaquant de l’Hellas Vérone a littéralement pété les plombs après la défaite de son équipe face à l’AC Milan, dimanche.
Alors qu’il sortait du stade en voiture, l’ancien joueur de l’OL a refusé de s’arrêter pour prendre des photos et signer des autographes avec des supporters. L’un d’eux a alors donné un coup sur le véhicule de Gift Orban. Un geste que n’a pas apprécié le joueur, qui a quitté Lyon en janvier 2025.
L’attaquant est sorti de sa voiture pour se battre avec le supporter. La scène a été filmée et diffusée sur les réseaux sociaux.
L’Hellas Vérone a aussitôt réagi, condamnant cette bagarre : "Le club se dissocie fermement de tout comportement violent".
Pas sûr que cet incident plaide en faveur de Gift Orban pour que le club italien lève l’option d’achat fixée à 9 millions d’euros par Hoffenheim.
La folie : Gift Orban s'est battu avec un supporter de l'Hellas Vérone ! 🤯🥊— Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) April 19, 2026
L'ancien joueur de l'OL a refusé de s'arrêter pour prendre des photos : un fan a réagi en donnant un coup de poing dans le capot de sa voiture...pic.twitter.com/PbQfgLs56P
Une scène surréaliste ? ? au foot ?????????Signaler Répondre
Un "cadreur" comme celui-ci ..: je te le vire sur le champ vite fait bien fait.Signaler Répondre