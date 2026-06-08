"Opacité financière systématique" : l’OL porte plainte après un audit explosif sur l’ère Textor

L’Olympique Lyonnais replonge dans les turbulences judiciaires et financières.

Dans un communiqué diffusé ce lundi 8 juin, Eagle Football Group, maison mère de l’OL, annonce avoir déposé une plainte pénale contre X pour abus de biens sociaux auprès du procureur de la République de Lyon à la suite des conclusions d’une enquête interne commandée en décembre dernier.

Selon EFG, le conseil d’administration a pris connaissance ce lundi d’un rapport remis début juin par un cabinet d’avocats externes, chargé d’examiner plusieurs opérations réalisées entre mai 2023 et juin 2025 sous la précédente direction de l’OL par John Textor.

Le document évoque une "désorganisation délibérée des activités de l’entreprise", associée à "une opacité systématique dans la gestion financière".

Le rapport mentionne également des flux financiers de plusieurs centaines de millions d’euros qui auraient été effectués "sans justification économique", dans un contexte déjà marqué par de graves tensions de trésorerie et des retards dans le paiement des cotisations sociales.

Aucun nom n’est cité à ce stade dans le communiqué, mais l'ancien président américain semble clairement dans le viseur des nouveaux dirigeants.

Selon le club, la plainte déposée le 4 juin vise des faits susceptibles de relever notamment de l’abus de biens sociaux, d’abus de biens sociaux aggravé, de complicité de ces délits, de présentation et publication de comptes infidèles, ainsi que de diffusion d’informations trompeuses sur le marché.

Eagle Football Group affirme poursuivre ses investigations et n’exclut pas de nouvelles plaintes complémentaires à l’encontre des personnes concernées.

Le groupe assure également qu’il continuera à transmettre au parquet de Lyon tout élément susceptible de constituer une malversation financière découvert au cours de ses investigations.