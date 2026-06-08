L’émotion était immense ce lundi après-midi à la Croix-Rousse. Près de 400 personnes se sont réunies au gymnase de la Ficelle pour rendre un dernier hommage à Bryan Bergougnoux, disparu brutalement le 29 mai dernier à l’âge de 43 ans.

Famille, amis, anciens coéquipiers, éducateurs et figures du football lyonnais avaient fait le déplacement pour accompagner une dernière fois celui formé à l’Olympique Lyonnais au début des années 2000. Dans une atmosphère lourde et empreinte de tristesse, les témoignages se sont succédé pour évoquer l’homme derrière le joueur.

Parmi les personnalités présentes figuraient notamment Maxime Gonalons, Sidney Govou, Cris ou encore Claudio Caçapa. Tous sont venus témoigner leur soutien à la famille de l’ancien attaquant, encore profondément bouleversée par cette disparition soudaine.

Les proches de Bryan Bergougnoux ont pris la parole pour revenir sur le parcours d’un homme décrit comme généreux, profondément attaché aux siens et passionné par le football. Plusieurs interventions ont également rappelé son attachement viscéral à Lyon et à l’OL, club dans lequel il avait été formé avant de remporter trois titres de champion de France.

Très touché, Maxime Gonalons a évoqué le souvenir d’un homme apprécié de tous ceux qui ont croisé sa route : "Forcément, ça a attristé tous les gens qui le connaissaient, tous les gens qui l'ont côtoyé. C'est une immense peine et une vraie douleur pour nous tous aujourd'hui", a confié l’ancien capitaine lyonnais.

"C’était quelqu’un qui avait une force énorme, un mental d’acier et qui avait toujours le sourire. Il avait beaucoup de gaieté en lui et il était là essentiellement pour les autres", a-t-il continué. "C’était quelqu’un qui était dans la transmission, que ce soit avec les jeunes ou avec les équipes qu’il a entraînées".

Présent lui aussi lors de la cérémonie, Stéphane Benas, directeur du musée de l'OL, a rappelé le lien très particulier qui unissait Bryan Bergougnoux à sa ville : "Il avait un amour de Lyon immense, au-delà du club. Lyon, c’était son poumon, son horizon, son ambition, toute sa passion. Des amoureux de Lyon et de l’OL, on en croise beaucoup. Lui, c’était obsessionnel. Il aurait tout fait pour l’OL ou pour Lyon", a poursuivi Stéphane Benas.

Au fil de la cérémonie, les souvenirs se sont mêlés aux larmes. Ceux d’un joueur formé à l’OL, devenu champion de France, mais aussi ceux d’un homme apprécié pour sa simplicité, sa bienveillance et sa proximité avec les autres.