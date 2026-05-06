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OL : le maillot extérieur 2026-2027 a-t-il fuité ?

OL : le maillot extérieur 2026-2027 a-t-il fuité ?
OL : le maillot extérieur 2026-2027 a-t-il fuité ? - DR

A chaque fin de saison, la curiosité grandit pour savoir à quoi ressemblera le futur maillot de l’OL.

Après une première fuite, démentie par le club en avril dernier, la photo d’un maillot, présenté comme ce qui sera la tunique extérieure 2026-2027 de l’Olympique Lyonnais, a été publiée sur le site Footy Headlines.

On y voit un maillot Adidas rouge avec des rayures verticales de la même couleur, présentant un design d’inspiration rétro. Le logo habituel du club est remplacé par un blason blanc plus minimaliste. Les trois bandes de la marque sur les épaules et le col sont sombres, tandis que le sponsor prend place en blanc au milieu du maillot.

Selon nos informations, ce maillot s’approcherait de la version finale. Cette tunique a en tout cas été observée récemment par des partenaires proches de l’OL.

Sur les réseaux sociaux, les avis sont partagés. Certains évoquent un "col qui gâche tout", d’autres saluent un écusson plus actuel. 

Tags :

Maillot exterieur

leak

OL

2026-2027

1 commentaire
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DMPP le 06/05/2026 à 15:21

Marqué à ce point par le stade rennais,l'OL?....

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