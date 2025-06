Obsèques de Bernard Lacombe près de Lyon : sécurité, parking, retransmission… tout est prévu

Il est temps de dire au revoir pour la toute dernière fois avant son long voyage. Ce mercredi, la famille, les amis et les supporters de Bernard Lacombe lui rendront hommage une ultime fois à l’église Saint-Louis de Fontaine-sur-Saône à partir de 14h30. Une légende comme "Nanard", rassemblera très sûrement de nombreuses personnes, plus que la capacité maximale du lieu qui ne pourra pas accueillir tout le monde. C’est pourquoi de nombreux dispositifs seront prévus selon le maire, Thierry Pouzol, qui a déclaré au Progrès : "Pour nous, c’était un devoir que de faciliter les obsèques de Bernard qui venait souvent nous voir à Fontaines-sur-Saône".

Un site d’accueil se tiendra sur la place de l’église au sein d’un dispositif de sécurité. Si vous souhaitez vous rendre à la cérémonie, une retransmission audio sera proposée à l’extérieur de l’édifice. Afin de se rendre au site, l’édile conseille de se déplacer en transports en commun. Le covoiturage est également recommandé et un parking éphémère sera mis à disposition.

"Les parkings au droit de l’église, sur la place de l’Église et aux abords n’étant plus accessibles au stationnement, nous installerons en contrepartie un parking dédié d’environ 300 places sur le stade Roy situé au 21, quai Jean-Baptiste Simon, à proximité du collège Jean-de-Tournes. On pourra également se garer de l’autre côté du pont, à Collonges-au-Mont-d’Or, quai d’Illhaeusern", a annoncé le premier magistrat.

Les chaleurs s’annoncent importantes pour la journée des obsèques, le maire rappelle donc de "bien prendre de l’eau !".