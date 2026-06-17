Entraineur de Brest et ancien joueur de l'OL, Eric Roy est décédé des suites d’un cancer

Quelques jours après le décès de Bryan Bergougnoux, c’est un autre ancien joueur de l’OL qui est décédé. Eric Roy, qui a porté les couleurs de l’Olympique lyonnais entre 1993 et 1996, est mort à l’âge de 58 ans des suites d’un cancer.

Sa famille a annoncé sa disparition ce mercredi sur les réseaux sociaux : "Nous avons la très grande tristesse de vous annoncer le décès de notre papa et mari, Éric Roy."

Eric Roy était l’entraineur du Stade Brestois depuis janvier 2023. En tant que joueur, il avait notamment fréquenté l’OGC Nice, l’OM et donc l’OL.

"Depuis trois ans et demi, Papa se battait contre un cancer du pancréas. Pendant tout ce temps, il a continué à vivre avec une force qui nous impressionne encore, porté par l’amour de sa famille, par le football, par son travail et par cette passion qui ne l’a jamais quitté", ont écrit ses proches sur les réseaux sociaux.