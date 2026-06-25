Lyon-La Duchère : Jean-Christophe Vincent quitte la présidence, Inès Dahmani lui succède

Après cinq années à la tête du club, Jean-Christophe Vincent a annoncé son départ de la présidence. Dans un communiqué, il a officialisé l'élection d'Inès Dahmani, qui prend désormais les rênes de la formation duchéroise.

L'ancien président dit quitter ses fonctions "à la fois serein et rassuré", saluant le profil de sa successeure. Éducatrice spécialisée de profession et investie dans le milieu associatif depuis plus de quinze ans, Inès Dahmani est présentée comme "une enfant de la Duchère", engagée de longue date dans le développement du football féminin et l'émancipation des jeunes joueuses.

Sous sa présidence, Lyon-La Duchère a poursuivi son développement autour de nombreuses actions éducatives et sociales. Le club indique avoir mené près de 80 projets socio-éducatifs chaque année auprès de ses quelque 600 licenciés, dont 20 % de féminines. Féminisation, inclusion, orientation professionnelle, lutte contre les discriminations, réussite scolaire ou encore transition écologique figuraient parmi les axes de travail développés ces dernières saisons.

Le président sortant a également tenu à revenir sur son engagement contre les violences faites aux enfants. Il rappelle la création, en 2021, d'un "Pôle de prévention, d'écoute et de médiation", mis en place avec l'association L'Enfant Bleu.

Avec l'arrivée d'Inès Dahmani, Lyon-La Duchère ouvre désormais un nouveau chapitre de son histoire.